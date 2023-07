VIDEO: Démon Valak v prvom traileri na The Nun 2 ohrozuje dievčenskú školu

V príbehu znova uvidíme známe tváre.

The Nun 2 sa predstavuje v debutovej upútavke, kde vidíme sestru Irene (Taissa Farmiga) vo francúzskej škole štyri roky po udalostiach z prvej časti. Démon Valak, ktorý sa ľuďom ukazuje v podobe desivej mníšky, ide tentokrát nielen po Irene, ale aj po jej žiačkach.

Do filmu sa vracia Bonnie Aarons, ktorá znova stvárni démona Valak, a Jonas Bloquet, hrajúci postavu Frenchieho. Medzi nových hercov patria Storm Reid (The Last of Us), Anna Popplewell (The Chronicles of Narnia) a Katelyn Rose Downey (The Princess).

Film režíruje Michael Chaves (The Conjuring 3 – recenzia) a scenár k nemu napísal Akela Cooper (M3GAN – recenzia, Malignant – recenzia). Slovenská premiéra je aktuálne plánovaná na 7. septembra 2023.