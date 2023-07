Pozri si trailer na Kazmov film One Man Show. Po 4 rokoch príprav chce šokovať celý svet

O čom bude Kazmov prvý kinofilm, kedy bude mať premiéru a čím bude unikátny?

One Man Show na čele s Kazmom sa vracia po štyroch rokoch. Kazma a jeho tím po celý ten čas pripravovali svoj najväčší projekt, ktorého súčasťou je aj skutočný vojnový film Tajný zákop. Kazma doň prostredníctvom externých produkčných spoločností najal slávnych českých hercov, ako napríklad Jiřího Langmajera, Hynka Čermáka, Jiřího Bartošku, Ondřeja Sokola či Kryštofa Hádka. Tí netušili, že v skutočnosti nakrúcajú pre Kazmov projekt.

Do kín sa dostane už 17. augusta, a ako tvorcovia avizujú, tým sa to neskončí. Je vysoko pravdepodobné, že po premiére snímky sa v realite začne diať niečo, čo na ňu bude nadväzovať. Môže to byť Kazmov prank, nejaký veľký zvrat v príbehu nakrúcania filmu či niečo úplne šialené, na čo sú diváci One Man Show už zvyknutí.

„Je to veľkolepé, je to šialené a je to film, ktorý zmení pravidlá hry celej kinematografie. Nič podobné tu ešte nikto nikdy neurobil. Mnohým ľuďom vyrazí dych, viac k filmu nemôžem povedať. Všetko sa diváci dozvedia až 17. augusta vo všetkých kinách,“ uviedol v oficiálnom vyjadrení Martin Palán, majiteľ a riaditeľ distribučnej spoločnosti Bontonfilm, ktorá film pošle do kín.