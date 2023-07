Vybrali sme 8 najkrajších modelov tenisiek, ktoré vyšli v tomto roku. Kúpiť ich bolo takmer nemožné, ale sú krásne

Tenisky sú fenoménom odevného priemyslu aj základom každého dobrého outfitu. Výber svojho ďalšieho páru by si preto nemal/-a podceniť.

Tenisky sú okrem bizarných návrhov z dielní luxusných značiek najdiskutovanejšou módnou témou v posledných rokoch a spoločnosti sa predbiehajú v tom, kto predstaví populárnejší model alebo zvučnejšiu spoluprácu. Roky ide najmä o súboj medzi spoločnosťami Adidas a Nike, ale čaro majú aj produkty s logom Asics, New Balance a podobne.

Najvyhajpovanejšie páry sú vypredané za niekoľko sekúnd, respektíve minút od uvedenia do predaja a ľuďom s pomalšími prstami vrátane nás ostávajú len oči pre plač a následný nákup od resellerov.

Inak to nebolo ani v prípade ôsmich najkrajších modelov za prvú polovicu roku 2023. Všetky patria do skupiny limitovaných edícií. Tešiť sa môžeš na (pravdepodobne) poslednú verziu siluety Air Jordan 1 spod rúk Travisa Scotta, model Nike Air Force 1 vo farebnom vyhotovení Tiffany & Co. alebo atraktívnu skateboardovú úpravu ikonických tenisiek Air Jordan 4.

Koľko párov tenisiek z dnešného výberu už vlastníš vo svojej zbierke? A ktorý model si ešte len plánuješ kúpiť?

Zdroj: Kick Game

8. Air Jordan 1 Low OG SP „Olive“ x Travis Scott

Predtým ako Travis Scott vydá album Utopia, pripomeňme si jeho (pravdepodobne) poslednú úpravu siluety Air Jordan 1, ktorú vedenie spoločnosti Nike predstavilo v apríli. Tenisky boli dostupné v ženskom veľkostnom číslovaní za cenu 150 dolárov.

Raper zostal aj v tomto prípade verný svojmu rukopisu a ikonickú basketbalovú siluetu zdobí obrátané logo Nike, označenie Cactus Jack a vintage vzhľad, ktorý podčiarkuje farebná schéma s prívlastkom „Olive“. Bielo-čierno-zelené vyhotovenie zahalené do vrstvy kože dopĺňajú červené prvky a výsledná podoba tenisiek je krásna.

Nový pár nájdeš v ponuke StockX od približne 350 eur v závislosti od požadovanej veľkosti. Škoda, že Travis Scott preskočil od siluet s odznakom Jumpmana na retro modely ako v prípade tenisových Nike Mac Attack. Informácie nájdeš v článku.

Zdroj: The Sole Supplier

7. New Balance 1906R x Aimé Leon Dore

Spojenie značiek New Balance a Aimé Leon Dore je zárukou originálneho dizajnu, a návrhár Teddy Santis nás nesklamal ani v prípade vlastného vyhotovenia modelu s číselným označením 1906R, ktoré bolo v predaji na začiatku mája.

Santis priniesol nadčasový dizajnový cit pre technickú estetiku bežeckých tenisiek z roku 2000. Model 1906R, podobne ako jeho súrodenecké siluety 2002R a 860v2, vedie podrážka nabitá patentovaných technológií na tlmenie a odpruženie dopadu pri chôdzi. Technický prístup sa odráža aj vo vzhľade zvršku, ktorý sa vyznačuje sieťovinou s otvorenými panelmi a sériou zakrivených syntetických prekrytí. Farebná schéma s odtieňmi bielej a zelenej farby a jemnými zlatými akcentmi dopĺňa rafinovaný dizajn a my nemáme žiadne výhrady.

Retail bežeckého modelu New Balance 1906R x Aimé Leon Dore vo farebnom vyhovení „Jade“ bol stanovený na 180 eur, zatiaľ čo cez StockX tieto tenisky kúpiš od približne 330 eur.