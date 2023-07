OUTFIT CHECK: Ktoré street značky milujú mladí Slováci? V šatníku majú značky ako Moncler, ale aj kúsky z Lidla

Módnych nadšencov sme tentoraz našli na sídliskovom ihrisku.

Projekt Ihrisko oživil zabudnuté športoviská zo sídlisk na umelecké diela. Táto iniciatíva má prilákať mladých ľudí a motivovať ich k pohybu. Vďaka nápaditému exteriéru vynikne aj na tvojom instagramovom feede. Vybrali sme sa na ihrisko do bratislavského Ružinova, aby sme si preverili, či je toto miesto naozaj zaujímavé pre mladých. Práve tam prebiehal športový event, ktorý organizovala značka funkčných vôd Street Water od spoločnosti SEMTEX Republic.

Na evente sa nám potvrdilo, že mladí Slováci milujú street značky, a ak sa im niečo páči, sú do svojho vzhľadu ochotní investovať aj stovky eur. Takmer všetci respondenti sa zhodli, že najviac míňajú na bundy a tenisky. V šatníkoch majú značky a spolupráce ako Nike x Paul George, Moncler, Off White alebo basketbalové dresy Michaela Jordana či Shaquille O’Neala. Vybrali sme pre teba malú ukážku street outfitov z ihriska.

Otázky, ktoré sme kládli mladým Slovákom na ihrisku:

1. Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

2. Aké sú tvoje najobľúbenejšie street značky?

3. Koľko peňazí si ochotný investovať do svojho oblečenia? Na aký kúsok oblečenia míňaš najviac?

4. Máš doma nejaký cenný kúsok?

5. Ako tráviš svoj voľný čas? Venuješ sa aj nejakému športu?

6. Kupuješ si ochutené vody obohatené o vitamíny a minerály? Poznáš Street Water?

Otázku Čo máš na sebe a koľko to stálo? sme nemohli vynechať. Tentoraz nás okrem outfitov a obľúbených značiek zaujímala ešte jedna vec – V čom si fakt dobrý? V nasledujúcom videu si môžeš pozrieť, v čom vynikajú mladí Slováci. Nikto sa nepriznal, že vyniká svojím zmyslom pre módu. Ako je to v skutočnosti, môžeš posúdiť v outfit checku.

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Všetko, čo mám na sebe, som dostal na narodeniny alebo na Vianoce. Dres Allena Iversona stál 39 eur a šiltovka je Jordan za 24 eur. Šortky sú z Lidla, ale neviem, koľko stáli. Tenisky sú basketbalové od Under Armour, stáli asi 90 eur.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie street značky?

Nike, hlavne Air Jordan.

Koľko peňazí si ochotný investovať do svojho oblečenia? Na aký kúsok oblečenia míňaš najviac?

Záleží na tom, o aký kúsok ide. Za tričko by som dal asi 30 eur, zvyčajne si kupujem 15-eurové. Nohavice tiež do 30 eur. Za mikinu maximálne 60 eur. Najviac míňam na tenisky, tam som ochotný zaplatiť 150 eur.

Máš doma nejaký cenný kúsok?

Nemám doma nič špeciálne. Zo streetbalového turnaja mám tričká The Streets. Sú kvalitné, vyzerajú dobre a neviem, či sa dajú kúpiť.

Ako tráviš svoj voľný čas? Venuješ sa aj nejakému športu?

Voľný čas väčšinou trávim športom – hrávam basketbal, futbal a hokej. V podstate mám rád a robím väčšinu športov, ale žiadnemu sa nevenujem profesionálne. Voľný čas trávim aj s kamarátmi.

Kupuješ si ochutené vody obohatené o vitamíny a minerály? Poznáš Street Water?

Áno, sem-tam si také niečo kúpim. Chutia mi takéto nápoje, a keď som mal prvý raz Street Water, dostalo ma to. Najradšej mám Immunity s mandarínkovou príchuťou, aj ostatné sú dobré. Všetky príchute sú špecifické, takže každý si príde na svoje.

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Tenisky zo spolupráce Nike x Paul George 2.5 Playstation. Stáli 350 dolárov. Ďalej Nike šortky za 25 eur a tričko The Streets, to mám zadarmo.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie street značky?

Nike a OVO.

Koľko peňazí si ochotný investovať do svojho oblečenia? Na aký kúsok oblečenia míňaš najviac?

Závisí od kúska oblečenia. Najviac míňam na mikiny a topánky, za tie by som zaplatil maximálne 500 eur.

Máš doma nejaký cenný kúsok?Tenisky Air Jordan 1 Homage to Home, vychytal som na ne dobrú zľavu. Kúpil som ich za 250 kanadských dolárov.

Ako tráviš svoj voľný čas? Venuješ sa aj nejakému športu?

Veľa voľného času nemám, keďže basketbal je sčasti aj moja náplň práce. Venujem sa teda hlavne basketbalu a príležitostne aj futbalu.

Kupuješ si ochutené vody obohatené o vitamíny a minerály? Poznáš Street Water?

Áno, keď sa cítim premotivovane pred zápasom. Zo Street Water je najlepšia asi mandarínková a ideálne aj vychladená.

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Tričko Stüssy za „kilo“. K tomu baggy jeans z Bershky za 50 eur a okuliare New Yorker za 30 eur. Tenisky sú Nike Dunk, stáli 210 eur.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie street značky?

Najlepšie street veci má Nike. Mám rád ešte Moncler, Burberry a Gucci.

Koľko peňazí si ochotný investovať do svojho oblečenia? Na aký kúsok oblečenia míňaš najviac?

„Litre“. Milujem oblečenie. Najdôležitejšie sú pre mňa bundy, topánky a okuliare. Keď idem do Parndorfu, vezmem si na nákupy aj 1 000 eur.

Máš doma nejaký cenný kúsok?

Bundu Moncler, ktorá stála asi tisíc eur. Síce má už 7 rokov, ale nebola lacná a som pyšný, že ju mám.

Ako tráviš svoj voľný čas? Venuješ sa aj nejakému športu?

Nie. Čas trávim podnikaním, prenajímam garáže. S kamošmi máme ešte štúdio, kde nahrávame svoju hudbu.

Kupuješ si ochutené vody obohatené o vitamíny a minerály? Poznáš Street Water?

Teraz som také niečo ochutnal prvýkrát.

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Na tejto fotke mám práve jeden zo svojich obľúbených basketbalových dresov Shaq O’Neal-a. Objednával som to zo zahraničia so zľavou za 30 eur. Šiltovka je Nike, tú mám z Nemecka. Mali tam takú akciu, kde predávali super šiltovky rôzneho druhu, no cenu si už nepamätám, keďže to už je dlhšie, čo ju mám. Šortky sú z Primarku za 6 eur. Potom mám ešte na sebe basketbal boty Nike Jordan Max Aura 4, ktoré stoja nejakých 120 eur.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie street značky?

Medzi moje obľúbené street značky patria určite Nike, v rámci toho aj Jordan, The Streets a aj ďalšie iné.

Koľko peňazí si ochotný investovať do svojho oblečenia? Na aký kúsok oblečenia míňaš najviac?

Do oblečenia som ochotný investovať tak do 200 eur. Ale tak človek nikdy nevie, pred pár rokmi by som ledva kúpil niečo za viac ako 120 eur. Časom sa hodnota mení. Najviac míňam asi na tričká. Aj keď topánky stoja najviac. Tie však kupujem s väčším časovým rozstupom a na tričká míňam asi tak najčastejšie.

Máš doma nejaký cenný kúsok?

Hodnotu majú pre mňa basketbalové dresy, tie mám vystavené v izbe na stene. Z nich je najcennejší dres Michaela Jordana, ktorý som dostal ako dar od svojho otca.



Ako tráviš svoj voľný čas? Venuješ sa aj nejakému športu?



Najviac hrávam basketbal s kamošmi. Je to môj obľúbený šport. Kedysi to boli motokáry, ktorým som sa profesionálne venoval, ale už dlhšie som nejazdil. Basketbal mi už na základke prirástol k srdcu, takže sa mu veľa venujem, posledné dva roky už aj súťažne a snažím sa v ňom zlepšiť, ako sa len dá.

Kupuješ si ochutené vody obohatené o vitamíny a minerály? Poznáš Street Water?

Mám ich veľmi rád, chutia mi a vitamíny neuškodia. Hlavne pri mojom športovaní prídu vhod. Street Water som už mal a extrémne mi chutí. Prvýkrát som túto značku ochutnal na streetbalovom turnaji. Určite im dávam 10/10.