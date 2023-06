Alexandrovi Skarsgårdovi museli vytvoriť protetický penis pre sexuálnu scénu v Infinity Pool. Nakoniec ju aj tak vystrihli

Explicitnú scénu ukázal nakoniec režisér vo svojej vlastnej verzii.

Brandon Cronenberg, syn slávneho režiséra Davida Cronenberga, pred pár mesiacmi zverejnil svoj oveľa drsnejší režisérsky zostrih psychologického hororu Infinity Pool, v ktorom nájdeš aj explicitnú sexuálnu scénu medzi Gabi (Mia Goth) a Jamesom (Alexander Skarsgård).



Táto verzia má rating NC-17, čo znamená, že film obsahuje veľmi výrazné prejavy sexuality, násilia, hrubej reči a nahoty, a nemala by ho vidieť mládež do 17 rokov. Na filmy podobného druhu sa maloletí dostanú len v sprievode rodičov. Režisér pre IndieWire prezradil, že hercovi museli vytvoriť pre spomínanú sexuálnu scénu s hereckou kolegyňou protetický penis.





Alexander Skarsgård vo filme Infinity Pool. Zdroj: Infinity Pool



Pohlavný úd vytváral majster na špeciálne efekty Dan Martin a vraj výsledné dielo posielal na schválenie priamo Skarsgårdovi, ktorý ho musel odobriť. Švédsky herec však s týmto už mal skúsenosti z minulosti, takže to bral vtipne a s nadhľadom, ako úplne rutinnú záležitosť.

Režisér sa podelil aj o to, že pri nakrúcaní sexuálnej scény v Chorvátsku mal protetický penis problém s funkčnosťou, konkrétne s ejakuláciou, a museli tak scénu pretáčať. „Prvýkrát sme to nakrútili v Chorvátsku a semeno sa zaseklo. V skutočnosti len tak trochu kvapkalo von a bolo až príliš biele,“ povedal Cronenberg.

Napriek komplikáciám nakoniec nemohli túto konkrétnu scénu v kinoverzii vôbec použiť. „MPAA (The Motion Picture Association of America, pozn. red.) má len jedno pravidlo, a to žiadne tvrdé penisy,“ priblížil Cronenberg. „Vedeli sme, že s tým môže byť problém, museli sme to nakoniec vystrihnúť,“ dodal.