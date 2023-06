Hviezdny MMA zápasník americkej organizácie Bellator dostal infarkt na tréningu

Zápasník prežil, no stále bojuje o život na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Dvadsaťosemročný Američan Cris Lencioni, ktorý pôsobí v druhej najprestížnejšej organizácii zameranej na zmiešané bojové umenia Bellator MMA, dostal infarkt na tréningu. Jeho žena Marca o tom informovala na Instagrame.

Podľa nej jeho kolegovia v telocvični veľmi pohotovo zareagovali. Okamžite zavolali tiesňovú linku a robili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa o Lencioniho postarali, pokým neprišli záchranári.

Zdroj: Instagram/crissunshinemma



Bojovník zápasiaci v pérovej váhe s prezývkou Sunshine má pôsobivé skóre jedenásť výhier a len tri prehry, pričom v Bellatore nazbieral už šesť víťazstiev. Najradšej ukončuje súperov na submisie. Zatiaľ nie je známe, čo viedlo k zástave srdca.

Marca na sociálnej sieti uviedla, že o jej muža sa postarali vynikajúci lekári, a preto verí, že sa čoskoro zotaví. „Modlitby sú vždy vítané – ak chcú vaše deti vyrobiť pohľadnicu alebo niečo podobné, prineste to do telocvične a my sa postaráme, aby to Cris dostal,“ dodala.



V minulosti dostal infarkt počas tréningu v bratislavskej Octagon Fighting Academy aj slovenský MMA zápasník Miroslav Štrbák. Na mieste mu až do príchodu záchranky pomáhali tímoví kolegovia Igor Daniš, Tomáš Deák a Martin Sily.