VIDEO: „Travis, som tehotná,“ napísala Kardashianka na obrovský transparent. Manžela prekvapila počas koncertu Blink-182

Kourtney Kardashian a Travis Barker čakajú svoje prvé dieťa. Po oznámení zostal bubeník v šoku.

Najstaršia zo sestier amerického televízneho klanu Kardashianových Kourtney oznámila, že so svojím manželom Travisom Barkerom čakajú svoje prvé dieťa. Manželovi a známemu bubeníkovi zo skupiny Blink-182 to oznámila originálnym spôsobom počas koncertu v Los Angeles.

Štyridsaťštyriročná influencerka a hviezda reality šou Keeping Up with the Kardashians zdieľala dojemné video z oznámenia tehotenstva manželovi na svojom Instagrame. Na jeho koncert priniesla transparent, na ktorom stál obrovský nápis „Travis, som tehotná“. Keď to Barker zbadal, nemohol uveriť vlastným očiam a šokovaný odišiel od bicích a zišiel dole z pódia za svojou manželkou.

Transparent mal odkazovať na známy videoklip kapely Blink-182 na skladbu All The Small Things, v ktorom za hudobníkmi stoja ich fanúšičky s rôznymi plagátmi a nápismi. Frontman Mark Hoppus išiel páru po oznámení tehotenstva zagratulovať a vyburcoval dav do šialenstva, aby sa uistil, že všetci diváci na štadióne vedia, čo sa pod pódiom deje.

I keď ide o prvého spoločného potomka tohto manželského páru, z Kourtney sa však stane už štvornásobná matka. Tri deti (Mason Dash, Penelope Scotland a Reign Aston) má ešte zo svojho predošlého 9-ročného vzťahu so Scottom Disickom.