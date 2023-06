VIDEO: Paulie Garand povolal na track Amonit II k mikrofónu dve známe hviezdy

Garand piesne s dvoma hviezdnymi hosťami na mikrofóne robiť naozaj vie. Mnohí majú ešte stále v hlave track Runway s Egom a Lucasom Dopom, pričom novinka Amonit II má prakticky rovnaký potenciál.

„Je to moja runwaaaaay,“ spieval si každý z nás pred piatimi rokmi, keď Ego vydával svoj album Precedens. A aj keď vlastne technicky ide o Egov track, videoklip z leteckého múzea bol nahraný na YouTube kanál labelu Ty Nikdy, na ktorom nazbieral vyše 15 miliónov videní. Dokopy má tak pieseň už vyše 20 miliónov prehratí, čo je veru veľmi pekné číslo.

Koncept trojičiek si Garand od Ega „vypožičal“ a k pôvodnému Amonitu, rovnomennému tracku z albumu Amonit s raperom z Milión+ Kokym, pridal do remixu Separa. Obidva tracky zastrešil mladý producent Under My Pillow. Ak ťa zaujímajú príbehy českých hudobných producentov, sleduj seriál Fresh Beats na českom Refresheri. Ak si chceš prečítať, ako sa Under My Pillow dostal k hudbe, o konkrétnej ceste k významnej osobnosti labelu Ty Nikdy a aké sú jeho plány na tento rok, klikni sem.

Čo sa novinky týka, veľmi pekne spracované video od Ondreja Kudyna/DREW má evidentný garandovský nádych s mäkkými farbami a štýlom jemu vlastným. Paulie text tracku využíva ako terapiu, sú to oslobodzujúce bary, ktoré z neho snímajú ťažobu zlej situácie a očisťujú ho na ceste za svetlejším zajtrajškom.

Separ ho využil ako prejav lojality najmä k sebe samému a svojej ceste za (ne)skromnými cieľmi, ale aj k ľuďom, ktorých má okolo seba a ktorým verí. A po mocnom inštrumentálnom switch-upe zase Koky zoznamuje poslucháčov so svojím príbehom z detstva, dospievania i dospelosti freestylovým spôsobom.

Všetci zúčastnení dokázali, že medzi skameneliny rozhodne nepatria. Samotný klip sa za dva dni pekne umiestnil v prvej dvadsaťpäťke trendov na YouTube a je veľmi pravdepodobné, že sa tam ešte nejaký čas udrží.