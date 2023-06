Baví ťa tanec? Príď sa pozrieť na tanečnú šou Red Bull Dance Your Style!

Ak si aktívny tanečník, prípadne pasívny divák, nepremeškaj akciu Red Bull Dance Your Style. O kráľovnej alebo kráľovi parketu rozhodneš práve ty.

Rád to roztáčaš na parkete v opojení hudby alebo ťa baví sledovať šikovných tanečníkov? Nenechaj si ujsť udalosť Red Bull Dance Your Style, ktorá sa už 25. júna vráti do Bratislavy, na námestie pred Euroveou. Môžeš sa tešiť na to najlepšie, čo slovenský street dance ponúka.

Koncept Red Bull Dance Your Style ti bude pripomínať tanečné scény z filmov. Na tomto mieste sa zíde 16 vybraných tanečníkov, ktorí budú bojovať o prvenstvo formou freestylu. To znamená, že sa náhodne budú púšťať populárne skladby, na ktoré zúčastnení nemajú dopredu vymyslené choreografie. Musia tak ťažiť zo zmyslu pre hudbu a tanca tak, ako to najlepšie vedia.

16 tanečníkov sa zíde pod holým nebom, aby vyťažili zo svojho zmyslu pre hudobný rytmus čo najviac. Zdroj: Red Bull

O víťazovi rozhoduješ ty

Tanečníci budú na začiatku náhodne vylosovaní do dvojíc a vytvorí sa pavúk, na ktorého konci ostane len jeden víťaz, o ktorom rozhodnú diváci. Každý totiž dostane do rúk kartičku a po skončení tanečnej „bitky“ ju dvihne nad hlavu buď modrou, alebo červenou stranou vpred. Podľa toho, akú farbu má pridelenú súťažiaci, ktorého výkon ho presvedčil viac.

„Pre streetdance scénu je to challenging, ale myslím si, a z vlastnej skúsenosti si aj pamätám, že to z účinkujúcich vyťahuje to najvtipnejšie a najlepšie, čo v nich je,” okomentoval udalosť Spunkey, tanečník a víťaz Red Bull Dance Your Style na Slovensku z roku 2018.

Kto bude kráľom/kráľovnou parketu? Je to doslova v tvojich rukách. Zdroj: Red Bull

Tak zober svojich kamarátov, uchmatnite si popcorn a užite si napínavú streetdance šou. Konečný favorit medzi divákmi poputuje na svetové finále, ktoré sa uskutoční 4. novembra 2023 vo Frankfurte.

„Diváci by mali prísť hlavne kvôli zážitku, ktorý toto podujatie prináša. Dlho tu nič také nebolo a myslím si, že ak má niekto vzťah k tancu a hudbe, nemal by tu chýbať. Bude to zábava, umenie, šou a zážitok. Jedným slovom #trebazažiť,“ uzavrel tanečník a moderátor podujatia Otec Mirec.

Víťaz bude bojovať o prvé miesto vo svetovej tanečnej súťaži vo Frankfurte. Zdroj: Red Bull

Atmosféru akcie ti spoza DJ pultu spríjemní Hugo Hypetrain, avšak poriadne sa rozohriať na Red Bull Dance Your Style môžeš už večer predtým na warm-up párty. Detaily „rozohrievačky“ budú odhalené neskôr.

Chcete vedieť viac? Pre čo najčerstvejšie informácie nielen o Red Bull Dance Your Style sleduj @redbullsk na Instagrame a TikToku.