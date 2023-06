Machine Gun Kelly: S Megan Fox si navzájom pijú krv počas rituálov, mal beef s Eminemom a takmer dostal bitku od Conora McGregora

Americký raper a spevák bude 9. júna headlinerom na festivale Rock for People.

Vyprofiloval sa na interpreta, ktorého buď miluješ alebo nenávidíš. Viac než hudbou v súčasnosti púta pozornosť svojimi konfliktmi, neustále sa meniacim imidžom alebo bulvárnymi správami o jeho vzťahoch. Je tak trocha outsider v rapovej aj v rockovej komunite, má však nezameniteľnú charizmu a vie ako napísať vyzretý text a tiež vyprodukovať úspešný hit s chytľavým refrénom.

Populárny americký raper a spevák Colson Baker, známy ako Machine Gun Kelly (33) alebo MGK, odštartoval hudobnú kariéru v roku 2006 a odvtedy nahral šesť štúdiových albumov, pričom posledný s názvom Mainstream Sellout uzrel svetlo vlani. Momentálne koncertuje na turné a jednou zo zastávok bude aj český festival Rock for People v Hradci Králové, kde bude v piatok 9. júna headlinerom.

Prezývku si dal podľa známeho gangstra

Pri vymýšľaní umeleckého mena sa raper z amerického Clevelandu inšpiroval gangstrom z čias prohibície, ktorý strávil takmer dve dekády v slávnom väzení Alcatraz. Volal sa George Kelly Barne, no všetci ho prezývali Machine Gun Kelly podľa jeho obľúbenej zbrane. Mal na rováši nelegálny obchod s alkoholom, lúpežné prepadnutia či únos vplyvného ropného magnáta. O zločincovi nakrútili v roku 1958 aj rovnomenný film, v ktorom si zahral hlavnú rolu slávny herec Charles Bronson.

Zdroj: Matthew Baker/Getty Images

Láska z koncertu Blink 182

Ako píše Sportskeeda, ešte predtým, než Baker rozbehol naplno svoju rapovú kariéru, na koncerte kapely Blink 182 spoznal dievča menom Emma Cannon a zamilovali sa do seba natoľko, že sa im krátko na to, v roku 2009 narodila dcéra Casie. Hudobník mal vtedy len 18 rokov. S Cannon sa rozišli a dcéra zostala žiť s ním.



Ako MGK rád pripomína na sociálnych sieťach, nadovšetko ju miluje a majú spolu skvelý vzťah. Môžeš ich spolu vidieť na rôznych hudobných ceremóniách či na jeho turné. Síce na fotkách vyzerajú šťastne a spokojne, Baker v skladbe Glass House z roku 2019 priznal, že mal v minulosti ťažké depresie a veľmi temné myšlienky.



Vraj boli časy, keď po tom, ako Casie uložil na spánok do postele, mal chuť sa zabiť priamo v kuchyni svojho domu. Dcére o rok neskôr nahral emotívnu skladbu Play This When I'm Gone, v ktorej sa s ňou lúči a akoby zo záhrobia kričí, že mu chýba. V texte ďalej píše, že ho úzkosť žerie zaživa a každú noc bojuje sám so sebou a s tým, čo mu priniesla obrovská sláva.

Machine Gun Kelly so svojou dcérou Casie. Zdroj: Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC

S Megan Fox spolu pijú vlastnú krv

Spevák chodí so známou hollywoodskou herečkou a modelkou Megan Fox. Podľa magazínu US sa spoznali v roku 2020 počas nakrúcania krimitrileru Midnight in the Switchgrass. V tom istom roku oznámili, že spolu chodia a Fox si čoskoro zahrala aj v klipe k Bakerovej piesni My Boody Valentine. MGK herečke v texte zjavne vyznáva lásku a vraví, že je „najlepšia, akú kedy mal“.