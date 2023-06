Sum 41: prežili prestrelku v Kongu, frontman bol po kolapse tri dni v kóme a brutálne ho zbili násilníci v Japonsku

Predtým než hudobníci odídu nenávratne „do dôchodku“, môžeš ich stihnúť ešte v Rakúsku na Nova Rocku vo štvrtok 8. júna či v Brne v pondelok 12. júna.

Aj ty si možno ako tínedžer počúval dookola ich hity The Hell Song, Fat Lip, In Too Deep, Pieces alebo Still Waiting. Punk-rocková banda Sum 41 z kanadského mesta Ajax v Ontáriu odštartovala úspešnú kariéru v roku 1996 a stala sa spolu s kapelami ako The Offspring, Green Day či Blink 182 jednou z najznámejších v rámci svojho žánru.

V máji 2023 po dvadsiatich siedmich rokoch prekvapili fanúšikov, keď na sociálnych sieťach oznámili, že po najbližšom svetovom turné nadobro ukončia svoje pôsobenie.





„Coverová“ kapela

Kapelu založil spevák a gitarista Deryck Whibley s bubeníkom Stevom Joczom, pričom jej pôvodný názov bol Kaspir. Deryck mal vtedy 16 rokov, Steve bol ešte o rok mladší. Mladí punkáči počas hrania v zaprášenej garáži vôbec nepremýšľali nad tým, že by tvorili vlastné piesne a neskôr sa nimi dokonca živili.



Radšej hrávali coververzie piesní svojich idolov z Ameriky NOFX, ktorí na scénu prišli ešte v roku 1983 (Sum 41 citeľne ovplyvnili neskôr aj pri vlastnej tvorbe). Ako píše Loudwire, skupina odohrala svoj prvý koncert 28. septembra 1996, čo bol náhodou 41. deň leta. Práve to hudobníkov inšpirovalo k názvu Sum 41.





Kolaps a kóma

Ako mnoho frontmanov rockových kapiel, aj Deryck Whibley žil viac než dekádu búrlivým životným štýlom. To, že mu až príliš zachutil alkohol, sa mu však nepríjemne vrátilo na jar v roku 2014, keď skolaboval vo vlastnej kuchyni s drinkom v ruke.