Jedenie vlastných výkalov aj močenie na tvár fanúšika priamo na pódiu. Toto je 10 bizarností, ktoré sa stali na koncertoch

Občas si fanúšikovia z koncertov odnesú viac, než by vôbec čakali. A nemusí ísť vždy o príjemný zážitok. Niektoré môžu spôsobiť traumy, poruchy či celoživotný strach vidieť svojho obľúbeného interpreta znova naživo.



Ako príklad možno uviesť sebapoškodzovanie Iggyho Popa počas vystupovania, obnažovanie Jimmyho Morrisona či to, keď Ozzy Osbourne odhryzol hlavu netopierovi priamo na pódiu. Rozhodne najdesivejším musel byť pre ľudí hrozivý incident z roku 2004, keď priamo na pódiu zavraždil narušený vojnový veterán gitaristu kapely Pantera Dimebaga Darrella.



Pozreli sme sa na ďalšie bizarnosti a nechutnosti, ktoré diváci alebo priamo hudobníci zažili počas koncertov. Niektoré boli vopred naplánované, iné zase nie. Niekoľko z nich ťa možno rozosmeje, nájdu sa však aj také, z ktorých ti príliš do smiechu nebude.

V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne zaujímavosti o kapelách či interpretoch, hudobné tipy či recenzie albumov. Ak ťa zaujímajú články venované hudbe, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+ , aby sme ti mohli priniesť ešte viac kvalitného obsahu.

1. Konzumácia vlastných výkalov a útok na divákov

Kontroverzný punkový spevák GG Allin bol skutočne neriadená strela plná prekvapení. V roku 1985 posunul hranice živých vystúpení, keď vykonal veľkú potrebu priamo na pódiu. Následne sa výkalmi potrel, časť zjedol a ďalšiu časť začal agresívne hádzať do publika.



V roku 1989 chcel Allin posunúť svoju performance na ďalšiu úroveň a povedal, že počas halloweenskeho koncertu na pódiu spácha samovraždu. Nakoniec mu jeho plán nevyšiel, pretože bol vo väzení. Jeho turbulentná misia poburovania a šokovania celého sveta sa skončila 28. júna 1993 po predávkovaní heroínom.





Spevák GG Allin. Zdroj: Getty Images/Frank Mullen/WireImage

2. Orálne uspokojovanie počas vystúpenia? Prečo nie?!

„V sedemdesiatych rokoch sa mi stala skvelá vec. Jedno dievča vyliezlo na pódium a vyfajčilo ma. Spieval som ďalej, nemohol som predsa prestať,“ povedal podľa časopisu Rolling Stone v jednom rozhovore frontman kapely Motörhead Lemmy Kilmister.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ktorý spevák zomrel počas vystupovania na infarkt.

Ktorá speváčka sa vymočila na hlavu fanúšika priamo na pódiu.

Členky ktorej kapely medzi sebou praktizovali divoký sex na koncertoch pred divákmi a pozývali ich po šou do zákulisia.

Ktorý raper dostal na koncerte od fanúšičky orálny sex.

Ktorá speváčka dostala počas svojej šou elektrický šok priamo do vagíny.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.