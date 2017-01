Machine Gun Kelly – Nechvalně známý americký gangster, který získal přezdívku podle své oblíbené zbraně

Není tomu dlouho, co jsme si představili bankovními loupežemi prošpikovaný příběh Johna Dillingera, jednoho z nejznámějších amerických gangsterů prohibiční éry, který si svým konáním vysloužil přízvisko „Veřejný nepřítel číslo 1“. Dnes do kriminálního světa 20. a 30. let ve Spojených státech zavítáme znovu, přičemž tentokrát se zaměříme na život a smrt gangstera známého pod ikonickou přezdívkou „Machine Gun Kelly“, jehož zločinecká kariéra sice nebyla natolik bohatá jako ta Dillingerova, nicméně i on zanechal v historii amerického podsvětí nesmazatelnou stopu.

Machine Gun Kelly se narodil jako George Celino Barnes dne 18. července (júl) 1895 do movité rodiny žijící v americkém Memphisu ve státě Tennessee. Jeho rané dětství proběhlo veskrze bez větších obtíží, což se možná vzhledem k jeho pozdějšímu životu může jevit jako poněkud překvapivé. První náznaky problémové nátury se začaly objevovat v teenagerském věku, když začal projevovat jen velmi malý zájem o studium a prohřešky vůči školním osnovám pak na sebe taky nenechaly dlouho čekat. Zhruba v této době se Barnes seznámil s dívkou jménem Geneva Ramsey, do níž se bezhlavě zamiloval, krátce nato odešel ze školy a s mladou ženou uzavřel svazek manželský, z něhož vzešly dvě děti. Se svým dosavadním vzděláním mu ale nezbylo nic jiného než vykonávat kdejaká nepříliš vábná povolání s minimálním výdělkem, aby dokázal alespoň částečně uživit sebe a svoji rodinu. Nepříznivá finanční situace a skutečnost, že se Barnes po čase ocitl bez práce, nakonec vedly k zřejmě neodvratnému rozchodu dvojice a namísto hledání dalšího zaměstnání s dlouhými směnami a mizernou mzdou si Barnes zvolil nebezpečnou cestu zločince. Svoji příležitost zbohatnout přitom spatřoval v ilegálním prodeji alkoholu, po němž byla během probíhající prohibice pochopitelně značná poptávka.

Nedatovaná policejní fotografie Machine Gun Kellyho

Kariéra prodejce zakázaných lihovin ovšem nebyla nijak zvlášť úspěšná a ani neměla příliš dlouhého trvání. Po několika oplétačkách se zákonem se Barnes rozhodl společně se svojí novou přítelkyní opustit Memphis a přesunout se na západ. Zároveň ve snaze uniknout spravedlnosti si změnil své stávající jméno na George R. Kelly, načež pokračoval v drobných zločinech a stále lukrativním prodeji alkoholu. To se mu však v roce 1928 vymstilo a za převážení lihovin si od soudce vyslechl rozsudek odnětí svobody po dobu tří let. Na svobodu se však dostal o něco dříve.

Po propuštění v roce 1930 se Kelly spolu s přítelkyní Kathryn Thorne, se kterou se téhož roku oženil, odstěhoval do Minnesoty, kde se čerstvě osvobozený trestanec spojil s gangem Thomase Holdena a Francise Keatinga, s nimiž se seznámil ještě během svého pobytu za mřížemi. Po boku dvojice ostřílených zločinců se podílel na bankovním přepadení, v čemž Kelly pokračoval i v řadě dalších států. Podle jedné z legend, jež se dodnes tradují, pomohla Kellymu vybudovat reputaci v podsvětí právě jeho nová manželka, která svému muži pořídila veleznámý samopal Thompson. Rychlopalnou zbraň si kriminálník oblíbil natolik, že jeho vřelý vztah k ní dal za vznik jeho památné přezdívce „Machine Gun Kelly“.

Ve známost širší veřejnosti Machine Gun Kelly vstoupil zejména po únosu ropného magnáta a obchodníka Charlese F. Urschela v červenci (júl) roku 1933. Kelly spolu se svými komplici unesl Uschela i s jeho přítelem Walterem R. Jarrettem. Druhý jmenovaný však brzy propuštěn a v zajetí zločinců zůstal jen bohatý byznysmen, za jehož propuštění zlotřilý gang požadoval výkupné ve výši 200 tisíc dolarů. Pro předání peněz únosci vypracovali důmyslný plán, který jim měl zajistit, že neskončí opět s rukama v poutech, nepočítali však s vychytralostí své oběti. Po celou dobu pobytu v zajetí totiž Urschel se zavázanýma očima sbíral nejrůznější poznatky, které po jeho propuštění posloužily agentům FBI ve vyšetřování, a to ať už se jednalo o zvuky okolního prostředí či třeba počítání kroků při pohybu z jednoho místa na druhé. Kromě toho také Urschel zanechával své otisky prstů na všech možných površích v dosahu své ruky a důležitou roli sehrálo také sledování sériových čísel na bankovkách vydaných jako výkupné.

Americký samopal Thompson, typ zbraně, podle které Machine Gun Kelly získal svoji přezdívku

Mezitím, co po Spojených státech probíhalo rozsáhlé pátrání, si Kelly a Kathryn se svým podílem peněz užívali okázalého životního stylu, cestovali z místa na místo a oba si změnili barvu vlasů, aby tak aspoň trochu zakryli svoji pravou identitu. Po několikatýdenním skrývání se pár vrátil do svého domovského Memphisu, kde se ubytovali u jistého Johna Tichenora, svého starého známého. Policie jim však byla na stopě mnohem více, než tušili. 26. září (september) 1933 tak celý dům obklíčili strážci zákona a silou prorazili dovnitř. Kelly i jeho družka se vzdali bez boje, a když muži v uniformách vběhli do místnosti, hledaný zločinec zvolal „G-Men, please don't shoot“, z čehož se posléze stala známá fráze. Není bez zajímavosti, že v den zatčení Machine Gun Kellyho z věznice v Indianě uprchlo celkem 10 vězňů, mezi nimiž se vyskytovalo i několik budoucích členů loupeživého Dillingerova gangu.

George Kelly a jeho manželka Kathryn byli za své zločiny 12. října (október) 1933 odsouzeni na doživotí, stejný trest si postupem času do jednoho vyslechli i všichni jejich komplici. Během odpykávání svého trestu v sanfranciské věznici Alcatraz, kde strávil 17 let, dostal Machine Gun Kelly od jednoho z vězňů výsměvnou přezdívku „Pop Gun Kelly“ („pop gun“ označuje pistoli pro děti s vystřelovací zátkou na provázku), což měla být údajně narážka na image tvrdého gangstera, kterou Kellymu pěstovala zejména jeho manželka, avšak tato představa byla realitě na hony vzdálená. Ve skutečnosti totiž Kelly prý ani zdaleka nebyl tolik nebezpečný, jak o sobě svoji ženu rád nechával prohlašovat. V roce 1951 byl přemístěn do kansaské věznice ve městě Leavenworth, kde o tři roky později zemřel po těžkém infarktu, a to přesně 18. července (júl) 1954, tedy v den svých 59. narozenin. Kellyho manželka Kathryn byla propuštěna v roce 1958 a zbytek života strávila pod pozměněným jménem spíše v anonymitě. Zemřela roku 1985 v 84 letech.

Stejně jako v případě mnoha dalších známých zločinců, i jméno George Kellyho se opakovaně objevilo v různých oblastech populární kultury, zejména pak ve filmu a hudbě. Za zmínku stojí například snímek Machine Gun Kelly z roku 1958, v němž si hlavní roli zahrál Charles Bronson, dále je ale zločinec ztvárněn mimo jiné taky ve filmu So I Married an Axe Mardurer (česky A tak jsem si vzal řeznici). Kellyho příběh však inspiroval i množství hudebníků. V roce 1970 se na debutovém albu zpěváka Jamese Taylora objevila píseň nazvaná právě po přezdívce amerického zločince, ve svém textu ke skladně M.V.P. se o Kellym zmiňuje již zesnulý raper Big L a dalším příkladem, který bude zřejmě dnešním hudebním fanouškům nejbližší, je raper Colson Baker známý pod pseudonymem Machine Gun Kelly či pod jeho zkrácenou podobou MGK.