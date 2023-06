To už mladí nesexujú? Jennifer Lawrence neverí, že s ňou 19-ročný tínedžer nechce mať sex v komédii Nič v zlom

Komédia No Hard Feelings/Nič v zlom vyjde v slovenských kinách už 22. júna. Hlavnú rolu v nej hrá Jennifer Lawrence, ktorá v nových záberoch z filmu potvrdzuje, že to bude snímka pre dospelých.

Jej postava Maddie je v snímke na mizine a nechá si od bohatého páru zaplatiť za to, že zvedie ich syna, ktorý sa stráni spoločenského kontaktu. Maddie robí všetko pre to, aby sa mu zapáčila, no ako sama hovorí, ten chlapec je nemožný a ona už stráca nádej, že sa jej ho podarí získať.

Okrem šteklivých scén so sexy herečkou sa diváci môžu tešiť aj na zábavnú atmosféru, niekoľko podarených vtipov a sympatických hercov. Režíroval Gene Stupnitsky (Good Boys) a okrem Lawrence si v komédii zahral aj Matthew Broderick (Ferris Bueller’s Day Off). Najnovšie trailery ukazujú viacero šteklivých scén, ale aj množstvo nadávok, ktoré počas filmu zaznie.

Sack up. @NoHardFeelings is rated R for all the right reasons. 🚩



See Jennifer Lawrence like you’ve never seen her before in #NoHardFeelings - exclusively in movie theaters June 23. pic.twitter.com/BFNa63mvU1