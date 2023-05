Vémola prehral. Šampión Kincl obhájil svoj titul a Terminátorovi vrátil porážku

Turnaj Oktagon 43 zavŕšil titulový súboj Kincl vs. Vémola 2, ktorý divákov priviedol do varu.

Trvalo to síce päť rokov, no fanúšikovia sa predsa len dočkali. Šampióni Karlos Vémola a Patrik Kincl sa v sobotu večer stretli v očakávanej odvete o titul v strednej váhe. Napätie v preplnenej O2 aréne by sa dalo krájať. Pri nástupe zápasníkov do klietky stáli fanúšikovia na nohách a búrlivo skandovali.

Päť kôl v pletive, zbitý Vémola

Hneď v prvej minúte sa Vémola pokúsil o takedown, jeho snahám ale Kincl natlačený na pletivo odolával až do konca kola. Kincl ukázal perfektnú obranu, ale k žiadnemu výraznému ohrozeniu súpera sa ani jeden z borcov v prvom kole nedostal.

Podľa rovnakého scenára sa začalo odohrávať aj druhé kolo, na čo fanúšikovia miestami reagovali bučaním. Po troch a pol minútach sa Vémolovi napokon podarilo Kincla hodiť na zem, ten sa ale dokázal bleskurýchlo znova postaviť. Drvivú väčšinu času tak zápasníci strávili znova prilepení na pletive, kde Kincl vzdoroval Vémolovým pokusom o strhnutie.

Ani tretie kolo neponúklo veľmi rozdielny príbeh. Kincl sa snažil tlačiaceho Vémolu zasypávať lakťami do hlavy a kolien, zásadný zvrat však tretie kolo neprinieslo. Po odpískaní konca kola bolo pre rozhodcu náročné zápasníkov od seba oddeliť.

Prišlo tak na kolá šampiónov. Štvrté kolo sa odohrávalo opäť veľmi podobne, na tvári Vémolu sa však už začali prejavovať početné údery, ktoré od súpera inkasoval. Po piatich kolách si nakoniec výhru jednohlasne na body odniesol šampión Patrik Kincl, ktorý tak obhájil titul v strednej váhe.

Karlos Vémola a Patrik Kincl sa prvýkrát v klietke stretli v roku 2018. Vtedy zo zápasu odišiel po piatich kolách spokojnejší Vémola, ktorý zvíťazil jednohlasne na body. Od tej doby medzi oboma borcami panovali napäté vzťahy. Sobotné meranie síl sprevádzali ostré vyjadrenia, nenávisť a dokonca aj trestné oznámenie.