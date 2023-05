E-Tourneo Courier je nový 5-miestny multifunkčný Ford s výrazným dizajnom inšpirovaným vozidlami SUV

Plne elektrický model sa dostane k zákazníkom v Európe v roku 2024.

Automobilka Ford v Kodani odhalila úplne nový model E-Tourneo Courier. Stalo sa tak v rámci podujatia Bring On Tomorrow Live, ktorého poslaním bolo predstavenie nového elektrického myslenia značky. E-Tourneo Courier je totiž jedným z 10 plne elektrických vozidiel, ktoré ponúkne Ford na európskom trhu do konca roka 2024, keďže jeho cieľom je dosiahnuť nulové emisie pri predaji všetkých vozidiel v regióne do roku 2035.

E-Tourneo Courier je päťmiestne multifunkčné vozidlo s výrazným dizajnom inšpirovaným vozidlami SUV, ktoré ponúka dostatok priestoru pre cestujúcich a ich veci v kompaktnom priestore vhodnom do mesta. Novinka totiž stojí na relatívne malom pôdoryse (na dĺžku menej ako 4,4 metra), jej karoséria je však značne vyššia a má teda viac miesta v interiéri. Ford tak dopĺňa praktické modely Tourneo Connet a Tourneo Custom o ďalšieho člena, ktorý sa navyše vyznačuje možnosťou elektrického pohonu.

Jeho krátke previsy a priame línie posilňujú vizuálnu šírku a robustnosť exteriéru, zatiaľ čo predná časť, ktorá je určená len pre elektrické vozidlá, je vybavená futuristicky vyzerajúcou svetelnou lištou pozdĺž celého vozidla. Maska chladiča s chrómovanými kosoštvorcovými prvkami je charakteristickou pre značku Ford.

Interiér navrhli na prepravu piatich dospelých osôb a ich batožiny, pričom jeho praktickosť optimalizovali pomocou zadných sedadiel delených v pomere 60/40. Batožinový priestor ponúka 570 litrov, po sklopení zadných sedadiel však priestor vzrastie až na hodnotu 2162 litrov. Ďalších 44 litrov sa nachádza pod prednou kapotou. Interiéru dominujú veľké vyše 12" obrazovky, ktoré podporujú bezdrôtovú integráciu rozhraní Android Auto a Apple CarPlay.

O pohon elektrickej verzie sa stará elektromotor s výkonom 100 kW/136 koní. Palubná sieť podporuje nabíjanie 11 kW striedavým aj 100 kW jednosmerným prúdom. Kapacitu batérie ani dojazd zatiaľ automobilka neprezradila, na rýchlonabíjačke však bude možné dobiť akumulátor z 10 na 80 percent do 35 minút. Plne elektrický model sa dostane k zákazníkom v Európe v roku 2024, bude teda nasledovať po modeli Tourneo Courier s benzínovým motorom EcoBoost, ktorý sa začne objednávať v lete tohto roka a prvé dodávky sa uskutočnia do konca roka 2023.