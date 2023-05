Umelá inteligencia prvýkrát prepísala myšlienky do súvislého textu. Sme len na krok od čítania myšlienok?

Neurovedci z Texaskej univerzity vôbec prvýkrát v histórii vytvorili systém, ktorý dokáže prepísať mozgovú aktivitu do súvislého prúdu textu. V novej štúdii publikovanej v Nature Neuroscience píšu, že sa im podarilo dekódovať údaje z neinvazívnych skenov mozgu a použiť ich na rekonštrukciu jazyka a príbehov, ktoré ľudia počuli, videli alebo si dokonca predstavovali.

Technológia, ktorá dokáže vytvoriť text z mozgových signálov, využíva „dekodéry reči“, ktoré doteraz pracovali len so zariadeniami chirurgicky implantovanými do mozgu. Iné dekodéry, ktoré používali, naopak, neinvazívne záznamy mozgovej aktivity, dokázali dekódovať jednotlivé slová alebo krátke frázy, ale nie súvislý jazyk.

V novom výskume vedci pracovali so signálom funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI), ktorá je závislá od hladiny kyslíka v krvi. fMRI ukazuje zmeny v prietoku krvi a hladinách okysličenia v rôznych častiach mozgu.

Každý účastník si ľahol do fMRI skenera a 16 hodín počúval rôzne príbehy. Vedci pri tom zaznamenávali reakcie ich mozgu. Tie potom použili na trénovanie kódovača – výpočtového modelu, ktorý sa snaží predpovedať, ako bude mozog reagovať na určité slová. Opačný postup – prepísať obsah mozgu na slová – sa však ukázal ako zložitejší.

Aby sa to podarilo, vedci technológiu navrhli tak, aby spájala reakcie mozgu so „sémantickými vlastnosťami“ alebo so širokým významom slov a viet. Na tento účel systém používa pôvodný jazykový model GPT, ktorý je predchodcom dnešného modelu GPT-4.

