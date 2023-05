Bird Box Barcelona – Netflix odhaľuje pokračovanie odohrávajúce sa v Španielsku

Sleduj prvý trailer na španielsky spin-off zo sveta Bird Box.

Netflix odhalil prvý teaser trailer na dramatické sci-fi Bird Box Barcelona. Ide o spin-off a jeho príbeh sa odohráva v rovnakom svete ako originálny Bird Box so Sandrou Bullock. Namiesto Ameriky sa však diváci pozrú do Španielska, konkrétne do Barcelony, kde sa táto „nákaza“ šírila rovnako rýchlo ako vo zvyšku sveta.

Ľudstvo je na pokraji vyhynutia, pretože páchajú samovraždu v momente, keď zbadajú nejakú entitu či niečo iné. Nikto nevie, ako to niečo vyzerá, a tvorcovia snímky to ani v prvom filme nikdy neukázali. Jedinou šancou, ako sa pred tým ochrániť, je zaviazať si oči a nevidieť nič.

Bird Box Barcelona využije rovnaký koncept a podľa prvých záberov to vyzerá tak, že pôjde o veľmi podobný film, akurát bez hollywoodskych hviezd. Na Netflix sa dostane 14. júla 2023.