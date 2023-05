Jason Statham sa znova snaží premôcť obrovského žraloka malou harpúnou. Sleduj uletený trailer na The Meg 2

Druhý diel uvidíme už v lete.

Štúdio Warner Bros. zverejnilo trailer na očakávané pokračovanie úspešného akčného sci-fi hororu The Meg z roku 2018, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavil Jason Statham. Uvidíme ho aj v druhej časti s podnázvom The Trench. Dorazí do kín už v auguste a budeš si ju môcť pozrieť v 3D.





Zatiaľ čo prvý diel založený na románe z roku 1999 od Steva Altena režíroval Jon Turteltaub, tentoraz si na režisérsku stoličku sadol Brit Ben Wheatley. O scenár sa postarali Dean Georgaris, Erich Hoeber a Jon Hoeber.



V takmer trojminútovej ukážke vidno obrovitánskeho žraloka, ako opäť likviduje všetko, čo mu stojí v ceste, vrátane rodiniek s deťmi, pričom jeho úhlavným nepriateľom, ktorý ho musí zastaviť, bude Statham. Pomáhať mu budú odvážni kolegovia.



Vyzerá to tak, že aj tentoraz budeš musieť v kine vypnúť mozog, keďže trailer sľubuje ďalší poriadny úlet. Tešiť sa však môžeš na šialené akčné scény, množstvo efektov a čierny humor.