Na Touch of God Open Air v Bratislave bude hrať hviezda housu a techna. Kto je ukrajinský fenomén Korolova?

Vystúpenie tejto talentovanej DJ-ky si môžeš vychutnať už 7. júla v bratislavskom areáli Wakelake.

Festivaly sú skvelé miesto, kde môžeš spoznávať tvorbu mladých a talentovaných DJ-ov z rôznych kútov sveta. Nebude to inak ani na novom open air festivale v Bratislave Touch of God. Na pódiu sa predvedie ukrajinská bohyňa Korolova, ktorá rozvírila scénu melodického housu a techna. Za jeden rok sa jej podarilo odohrať viac ako 60 eventov v 20 krajinách sveta. Na konto si pripísala viac ako 5 miliónov prehratí na Spotify, získala 30 miliónov videní na Youtube, kde má momentálne viac ako 500-tisíc odberateľov, a vydala vlastné skladby vo veľkých a vplyvných vydavateľstvách AFTR:HRS, Get Physical Music a Armada.

Fanúšikovia Korolovej si zamilovali jej emotívne sety. Tie zazneli na najnižšom bode na zemi vedľa Mŕtveho mora, na Maldivách alebo na zasnežených vrcholoch francúzskych Álp, kde bolo počas točenia mrazivých -10 stupňov Celzia.

Kto je Korolova?

DJ-ka Olga Korolova pochádza z Chernihivu na Ukrajine. Vo februári minulého roku sa zobudila do desivých podmienok a musela odísť zo svojho rodného mesta. Spolu so svojou malou dcérou, psom a všetkými vecami, ktoré sa zmestili do dvoch tašiek, ušli pred ruskými raketami do Poľska. Tam mala dohodnutú akciu, na ktorej zmenila svoje vystúpenie a odohrala len ukrajinské pesničky. Celý honorár venovala ukrajinskej armáde.

Zdroj: Touch of God Open Air

Korolova študovala matematiku a počas dospievania bola úspešnou balerínou. Do elektronickej hudby sa prvýkrát zamilovala v roku 2003 pri sledovaní dnes už kultového dua Gabriel & Dresden. Predtým počúvala Korn, britský rock či reggae Boba Marleyho. Keď začula Gabriel & Dresden, niečo sa v nej prebudilo a tento pocit zatúžila dopriať aj ďalším ľudom.

Rozhodla sa venovať hudbe profesionálne, aj keď zo strany okolia prišli pochybnosti. Pod prezývkou DJ Da Queen precestovala svet a hrala na mnohých akciách, festivaloch či koncertoch. Venovala sa elektronickej tanečnej hudbe EDM. Napriek tomu, že si žila svoj sen, nebola úplne šťastná. Ako totiž neskôr zistila, príliš veľa tvrdých basov nebolo pre ňu a do svojich setov sa tak nevedela úplne ponoriť.

Nevedela nájsť svoj hlas, svoje miesto na scéne a vyprodukovať vlastné pesničky, ktoré by boli skutočnými hitmi. Všetko sa zmenilo v roku 2017 na Daydream Festivale v Mexiku, kde hrala na hlavnom pódiu spolu s Oliverom Heldensom, Afrojackom a Yellow Claw. Po svojom vystúpení sa náhodou ocitla pri inom pódiu, kde zažila déja` vu. Zostala očarená vystúpeniami Borisa Brejchu a Claptona a vedela, že toto je cesta, ktorou sa vydá. Počas pandémie mala priestor skúmať svoje hudobné smerovanie.

Zdroj: Touch of God Open Air

DJ Da Queen sa znovuzrodila ako Korolova, vydala vlastné úspešné sólo tracky a spolupráce s menami ako Jan Blomqvist, Spada či Tube & Berger. Po dlhých rokoch hľadania konečne našla svoj štýl a svoje vlastné miesto a hlas na scéne. O tom, že sa jej to podarilo, svedčí aj fakt, že jej tracky pravidelne hrávajú vo svojich setoch aj mená, ako sú Tiësto, Pete Tong či Vintage Culture.

„Teraz hrám a tvorím hudbu, ktorú skutočne milujem,“ opisuje Korolova. „Stále je so mnou, mám ju v slúchadlách, v aute, všade, kam idem. Jediné, čo chcem, je zdieľať ju s čo najviac ľuďmi a priniesť im momenty, na ktoré nikdy nezabudnú,“ dodáva. Korolovej hudba sa vyznačuje emocionálnymi tónmi s euforickým príbehom, ktorý fanúšikov prenesie akoby do inej dimenzie.

DJ-ka tvrdí, že jej najväčšou inšpiráciou je jej dcéra. Miluje menšie akcie, ktoré sú intímnejšie a dokáže sa na nich viac spojiť so svojím publikom. „Preferujem silnú energiu menšieho publika, kde sa všetci navzájom môžeme dotýkať, kde sa všetci navzájom cítime,“ vysvetľuje. Presne takú akciu sľubujú aj organizátori Touch of God Open Air v bratislavskom areáli Wakelake. 7. júla 2023 pod holým nebom si môžeš vychutnať boho atmosféru a emotívno-euforické vystúpenie Korolovej. Táto ukrajinská DJ-ka sa predstaví na Slovensku po prvýkrát a so svojou hudbou ťa prenesie to exotického Tulumu.