So zlomeninou zápasil až tri kolá. O tom, že sa vzdám, som neuvažoval ani na chvíľu, vraví český bojovník

Český zápasník Jakub Tichota z pražského gymu Reinders MMA sa na poslednom turnaji Oktagonu v Bratislave pobil o dočasný titul perovej váhy s neporazeným Losenem Keitom.

Belgičan nad Čechom po celý čas jasne dominoval, zápas však ukončil až v závere štvrtého kola na technický knokaut. Tichota napriek prehre v klietke ukázal obrovské srdce bojovníka. Dokazuje to aj fakt, že v boji pokračoval aj napriek zlomenine kľúčnej kosti, ktorá sa mu stala už v prvom kole.



Zápasník objasnil, že sa zranil zhruba pri druhom pokuse o takedown. „Úprimne ani neviem, ako sa to stalo, bola to súhra náhod. V tej chvíli som cítil, že tam niečo nie je v pohode, takže som skúšal, čo pôjde a nepôjde s rukou robiť.“





„Stále som dúfal, že niečo môžem vymyslieť, nad vzdaním zápasu som ani na chvíľu nerozmýšľal. Dúfal som, že môžem aj napriek zraneniu vymyslieť niečo, čo mi vyhrá zápas.“ Tréner André Reinders Tichotu podporil a povedal mu, aby pokračoval v zápase ďalej.





„Radil mi to najlepšie, čo mohol. Som rád, že sme šli ďalej, že stále riešil len to, ako vyhrať,“ dodal Tichota, ktorý má v MMA na konte zatiaľ päť výhier a pred Keitom prehral jedine s Matem Sanikidzem taktiež v zápase o titul.



Podľa Oktagonu sa český zápasník aktuálne nachádza v období rekonvalensencie. Kľúčnu kosť má nateraz zafixovanú a pri najlepšom scenári by sa dokonca mohol vyhnúť operácii.



„Vyzerá to tak, že sa kosť hojí dobre. No uvidíme, stále je v hre aj operácia. V zmysle budúcnosti neviem, čo bude, určite chcem pokračovať v plnení svojich snov. Teraz sa však stopercentne koncentrujem na uzdravenie, a keď budem fit, budem uvažovať nad tým, čo ďalej,“ priblížil Tichota. V rebríčku perovej váhy Oktagonu je momentálne na štvrtej priečke.