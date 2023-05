Priznanie Emmy Watson: doma jej od malička dávali vodu s vínom, netušila, že alkohol je na opíjanie sa

Pitie alkoholu bolo podľa jej slov v ich domácnosti tak normalizované, že keď prišla do školy, spočiatku nechápala, prečo je okolo neho taký rozruch.

Herečka Emma Watson v nedávnom rozhovore pre Financial Times priznala, že súčasťou jej idylického detstva na francúzskom vidieku bolo aj popíjanie vína riedeného s vodou. Pitie alkoholu bolo podľa jej slov v ich domácnosti tak normalizované, že keď prišla do školy, spočiatku nechápala, prečo je okolo toho taký rozruch a nevedela ani to, že z alkoholu sa dá opiť. Spŕavu priniesol unilad.com

Emma Watson. Zdroj: Youtube/Entertainment Weekly



Alkohol sa dokonca spája aj s jej novým podnikateľským zámerom, viac ako Hollywood ju totiž začala lákať jeho výroba. Spolu so svojím mladším bratom Alexom pracuje na jeho uhlíkovo neutrálnej spoločnosti, ktorá vyrába gin s názvom Renais a jeden zo svojich koktejlov pomenoval po herečke. Značka sídli vo vinici, ktorú založil ešte v roku 1999 ich otec Chris.



Emma Watson sa rozhodla stiahnuť zo svetla reflektorov a na čas odložiť svoju hereckú kariéru. V rozhovore prehovorila aj o tom, že sa často cítila ako v klietke. Pravidelne bola totiž tvárou a hlasom projektov, do ktorých procesov realizácie sa nemohla zapájať.