OKTAGON 42: Vlasto Čepo postavil Bratislavu na nohy šokujúcim obratom zápasu, Keita sa stal dvojnásobným šampiónom (Report)

Milovníci bojových športov zažili v sobotu v bratislavskej Tipos Aréne nezabudnuteľný večer.

Krvavé bitky, šokujúce zvraty, pôsobivé ukončenia, napínavý hlavný zápas aj kontroverzná remíza. To všetko priniesol turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 42. Návrat po roku a pol do Bratislavy na bývalý štadión Ondreja Nepelu (po novom Tipos Aréna) bol opäť vo veľkom štýle.

Takmer vypredaný štadión vrelo privítal domáce hviezdy Romana Paulusa, Karola Ryšavého alebo Vlasta Čepa, ktorý sa mal pôvodne stretnúť s Matějom Peňázom, no nakoniec ho preveril Ion Taburceanu z Moldavska.



Do hlavného mesta zavítal tiež „Black Panther“ Losene Keita, aby si uchmatol okrem opasku v ľahkej váhe aj titul v pérovej divízii do 66 kilogramov. To sa mu aj podarilo, stal sa tak dvojnásobným šampiónom Oktagonu, podobne, ako naposledy na rovnakom mieste v septembri 2021 Ivan Buchinger.





Zdroj: OKTAGON MMA

Zápas, ktorý nikto nečakal

Free Prelims odštartovali zápasníci, ktorí sa pôvodne vôbec nemali stretnúť, pod underground pravidlami (iba postoj, bez takedownov). Marek Bartl mal zápasiť vo velterovej váhe so Selimom Topuzom, nakoniec si však sily zmeral s mohutnejším a vyšším Ole Magnorom, ktorý sa mal v strednej váhe opäť pobiť s Michalom Kotalíkom. Napínavý zápas, ktorý takmer každú minútu zaváňal knokautom šiel v prospech Bartla.



Bartl prekvapivo takticky rozoberal súpera celé tri kolá a i keď viackrát inkasoval nepríjemné údery, aj so zranením nohy dokázal „prebodovať“ na pohľad väčšieho Nóra. Nevedno, do akej miery je problém s nohou vážny, Bartl sa však má už 13. mája stretnúť pod pravidlami boxu v ringu s Karolom Ryšavým a vo vzduchu visí otázka, či nakoniec bude schopný nastúpiť.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)





Prelims karta nepriniesla žiadne veľké senzácie, napriek tomu sa bolo na čo pozerať. Najprv Jakub „Hezoun“ Dohnal jasne zvíťazil nad dovtedy neporazeným Britom Callumom Mullenom a ukázal znova progres v postoji. Následne nemecká „Tigress“ Katharina Dalisda ukončila tesne pred koncom tretieho kola Brazílčanku Isabelu de Paduu ničivým ground and poundom.



Potom prišiel stret dvoch ťažkotonážnikov Stuarta Austina s Johnom Winterom. A síce mnohí čakali tvrdý knokaut hneď v úvode, zápasníci to prekvapivo potiahli celé tri kolá, pričom rozhodcovia videli vyhrať Austina. Ten by sa rád pobil o opasok v kategórii do 120 kilogramov, jeho výkon však nebol až tak presvedčivý, ako si možno myslel a organizácia mu hneď preto asi titulovú šancu nedá.





Zdroj: OKTAGON MMA

Kontroverzný nerozhodný výsledok

Hlavnú kartu otvoril duel medzi Nikom Samsonidseom a Romanom Paulusom. Síce prvý menovaný sa vrátil do klietky po dvoch rokoch, predviedol fantastický výkon. Domáce publikum síce svojho obľúbenca náruživo povzbudzovalo, nepomohlo mu to. Paulus nemal svoj deň, ťahal viditeľne za kratší koniec a prehral na body.



Na rad sa dostal Shaqueme „Shem“ Rock, pre ktorého šlo o premiéru v organizácii. Lepšie si ho mohol spoznať cez dokument Oktagonu. Zistil by si, že pre zločin, ktorý nespáchal, strávil dlhé roky na úteku a po návrate do Anglicka ho polícia zatkla a šiel do väzenia, ale po pol roku ho zbavili viny. Sebavedomý sympaťák z Liverpoolu deň pred turnajom na verejnom vážení ukázal nadhľad a protivníkovi s vážnym výrazom sa smial provokatívne do tváre.



Priamo v zápase so skúseným Arturom Limom však Brit nedoručil tak skvelý výkon, aký sľuboval a v poriadne vyrovnanom zápase vybojoval ledva remízu, pričom väčšinu času boli bojovníci na zemi a predbiehali sa v tom, kto má viac grapplingových skúseností.

Nerozhodný výsledok rozčaroval nielen nahnevaného Rocka, ale aj viacero fanúšikov, keďže im pravdepodobne rozhodcovia „zničili tikety“. Lima však pokojne mohol zápas aj vyhrať, keďže mal viac celkových aj signifikantných úderov a tiež sa behom bitky pokúsil o submisie.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Prestrelka ako z filmu

Po októbrovej prehre s Hatefom Moeilom sa veterán z UFC a Bellatoru Jeremy „Grizzly“ Kimball stretol v sobotu zoči voči nemeckému Vikingovi Rubenovi Wolfovi. Americký hladný „medveď“ predviedol presne to, čo od neho diváci na štadióne očakávali - plejádu techník a tvrdý zápas s parádnym ukončením v druhom kole na technický knokaut.



Vzrušujúci a mimoriadne napínavý duel medzi Slovákom Karolom Ryšavým a Čechom Matoušom Kohoutom garantoval, že potečie krv a bude sa odohrávať v postoji. Nakoniec šlo o fantastickú prestrelku ako z filmu, v štýle „kto z koho“. Akoby zázrakom zostali obaja po nebezpečných úderoch stáť pevne na nohách všetky tri kolá.



Obaja do toho dali všetko, Ryšavý však predsa len o štipku viac. Bol rýchlejší a presnejší, vďaka čomu spravil na Kohoutovej tvári jasne viditeľné tržné rany. Slovák výhru klasicky oslávil „exovaním“ piva sediac na klietke. Priznal, že toto víťazstvo preňho bolo vykúpením, keďže sa do boja vrátil po operácii sánky, ktorú mu zlomil v spoločnom dueli Vlado Lengál. Ako Ryšavý sám povedal, nikto v tento večer nechcel vyhrať viac než práve on.





Zdroj: OKTAGON MMA

Šokujúci zvrat a celý štadión na nohách

Turnaj nabitý parádnymi zápasmi gradoval a pred nástupom obľúbeného ostrostrelca Vlasta Čepa do klietky bolo vidno väčšiu sústredenosť. Zvedavé tváre striedali tie nadšené. Niektorí spozorneli, iní znervózneli, ďalší mali široký úsmev na tvári s očakávaniami, že Slovák so srbskými koreňmi doručí ďalší prvotriedny knokaut.



Jeho drsný moldavský súper Ion Taburceanu už na verejnom vážení Čepa provokoval a snažil sa mu dostať do hlavy, v sobotu domáce publikum schladil, ako doposiaľ málokto. V pästných výmenách prekvapivo dominoval a zápas presunul na zem, kde Čepa nepekne otvoril na čele brutálnymi lakťami, až to chvíľami vyzeralo na predčasný koniec.





Zdroj: OKTAGON MMA



Ako neskôr Čepo prezradil, polovicu prvého kola takmer nič nevidel, pretože mu krv z rany stekala neustále rovno do očí. Do toho dostával bomby ako z dela od chlapíka, ktorý vyzeral, že ho chce zabiť. V druhom kole prevaha Moldavčana pokračovala až do momentu, kedy ho Čepo šokujúco nachytal a následne spŕškou úderov absolútne zdemoloval, až musel zasiahnuť rozhodca, pretože v opačnom prípade by sa možno Taburceanu už ani neprebral.



Celý štadión sa v momente postavil na nohy a začal burácať. Čepo si za neuveriteľný obrat a ďalší dychberúci výkon vyslúžil bonus v hodnote 5000 eur. Počas rozhovoru v klietke s Ondřejom Novotným za ním zrazu prišiel rival, s ktorým sa tam mal stretnúť pôvodne, Matěj Peňáz.



Predbežne sa dohodli, že v októbri tohto roka sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už konečne naozaj stretnú a urovnajú spor trvajúci od pyramídy Oktagon Undergorund. Neostáva nám teda nič iné, než veriť, že sa nikto z nich znova nezraní.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Nový kráľ s dvoma opaskami

Súčasný šampión ľahkej váhy Oktagonu, hurikán Losene Keita, si zmyslel, že chce ešte titul v pérovej divízii, a tak najprv vo februári zaokrúhlil svoju bilanciu na 10 : 0 so Samuelom Barkom a následne si vypýtal titulovú šancu proti Matemu Sanikidzeovi. Nanešťastie sa zranil a nemohol nastúpiť, šancu preto dostal mladý talent z prestížneho pražského Reinders MMA gymu Jakub Tichota.



Už po pár minútach zápasu o dočasného šampióna však bolo vidno, že Keita je naňho až príliš veľké sústo. Tichota šiel k zemi v pravidelných intervaloch, pričom Keita za ním odmietal ísť do grapplingových výmen a šiel na istotu. Vždy Čecha nechal postaviť rozhodcom a radšej si ho doslova vychutnával v postoji.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)





Takýto priebeh trval celé tri kolá, pričom zakaždým, ako sa dostal Tichota k zemi a chcel tam ostať, Čecha bratislavské publikum vypískalo. Vo štvrtom kole táto zvláštna taktika prestala baviť aj rozhodcu a ten nakoniec ukončil Tichotovo trápenie.



Keita sa tak stal ďalším dvojnásobným šampiónom Oktagonu. V pozápasovom rozhovore dal ešte jasne najavo Shem Rockovi, ktorý ho ešte pred turnajom vyzýval, aby si jeho meno nebral do úst, lebo s ním bude zle. Obaja bojovníci mali slovnú prestrelku aj na pozápasovej tlačovej konferencii.