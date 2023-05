Umelkyňa z Berlína vlastnila množstvo tenisiek, rozhodla sa, že z nich vytvorí oblečenie a kabelky

Značka HARAM chce prelomiť stereotyp udržateľnej módy.

Kreativite sa medze nekladú! A už vôbec nie v móde. Na Refresheri sme ti už ukázali umelca, ktorý vytvára oblečenie zo starých klávesníc. Tentoraz predstavíme dizajnérku All Aminu, ktorá by ti z tvojich starých tenisiek vytvorila úplne nový (aj keď trochu odvážny) šatník. Pre Rehresher prezradila, koľko jej módne výtvory stoja, odkiaľ má staré tenisky a ako dlho jej trvá vyrobiť takýto kúsok.

„Všetko sa to začalo v časoch, keď som mala 18 rokov a pracovala som vo Foot Lockeri. V tom čase som bola trochu závislá od nákupu tenisiek, najmä s 50 % zľavou, ktorú som tam mohla využiť. Takže vlastne môžem povedať, že všetko, čo som zarobila vo Foot Lockeri, som tam aj vrátila naspäť (smiech),“ hovorí All Amina pre Refresher.

All Amina je 23-ročná dizajnérka, ktorá pochádza z Norimbergu, no presťahovala sa do Berlína kvôli módnej stáži. V tom čase si „vypestovala“ vášeň pre tenisky, ktorú neskôr pretavila do práce dizajnérky. Samu seba kedysi považovala za obeť konzumu, uvedomila si však, že chce vytvárať udržateľnú módu. Tak založila svoju značku HARAM, ktorá sa v Berlíne stala veľmi rýchlo obľúbenou.

Z tenisiek vytvára dokonca aj oblečenie. Zdroj: Archív: Haramwithsugar

Tenisky sú všade

Mladá umelkyňa pretvára staré tenisky na futuristické predmety, oblečenie aj doplnky. „Bola som naozaj frustrovaná zo všetkých vecí, ktoré som si v minulosti kúpila, chcela som premeniť svoj vlastný šatník na niečo nové, aby som sa zbavila svojej starej závislosti od spotreby a predefinovala, kým chcem byť, najmä ako módna návrhárka,“ tvrdí.

Pri procese tvorby tenisky rozreže, zošije a znovu zloží ich časti, čím vytvorí niečo úplne nové. Tento atypický dizajn dáva starým topánkam nový „život“. Vytvorí tak korzety, sukne, masky aj kabelky.

V rámci tvorby si ju stihla všimnúť aj značka Puma, s ktorou umelkyňa spolupracovala, čo ju nakoplo, aby svoje kúsky predávala. „Svoju prvú kabelku z tenisiek som vytvorila v roku 2021, ale svoje prvé prototypy som nevydala pre súkromné okolnosti. V júni 2022 konečne uzrela svetlo sveta, pretože som mala zákazku pre Pumu. Od februára 2023 som ich začala naplno vyrábať a predávať na svojej stránke,“ hovorí umelkyňa. Cenu tašky ovplyvňuje aj suma za samotné tenisky. Ak patríš medzi odvážlivcov, jej kabelky kúpiš od 550 až 850 eur.