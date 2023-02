Umelec vytvára čiapky či topánky zo starých klávesníc. Kto si kúpi moje umenie, zachráni svet. Klávesnice hľadám v odpade, hovorí

„Zverejňoval som svoju tvorbu na Instagrame. Zrazu ma začalo sledovať viac ľudí, dostával som pozitívne komentáre. Bol som z toho v šoku. Nečakal som, že moja práca zájde až tak ďaleko, a ďakujem Bohu za všetko. Je to úžasný pocit a cítim sa vďačný. Neverím, že sa to všetko stalo tak rýchlo,“ hovorí pre Refresher Alfaz Syam.

Pod svojou značkou Button Network vytvára módne doplnky či rôzne objekty zo starých klávesníc. Ak by si chcel vlastniť takýto nezvyčajný kúsok, môžeš. Alfaz posiela objednávky do celého sveta. Napríklad ručne dozdobené tenisky stoja 200 dolárov, kukla 150 dolárov.

Jeho koníčkom je skateboarding, varenie, grafický dizajn, umenie a móda. Svoje výtvory predáva na stránke svojej značky Button Network. Tu si môžeš zaobstarať limitované ručne vyrobené kúsky. „Prostredníctvom tejto stránky ma môžu ľudia osloviť aj na spolupráce,“ hovorí.

Alfaz začal s netradičným umením pred rokom. Zdroj: archív Alfaza Syama

Milovník módy a dizajnu

Alfaz žije v meste Bogor. Dvadsaťšesťročný umelec sa koníčku začal venovať len pred rokom, okamžite si však našiel svojich obdivovateľov. Pre jeho tvorbu sú charakteristické kukly, rukavice, okuliare, vesty či topánky. Niektoré jeho produkty sa ihneď vypredali, aj vďaka Instagramu dnes dosahuje globálny úspech. Ako nám sám povedal, momentálne je maximálne zaneprázdnený balením objednávok.

Jeho druhým biznisom je online secondhand Saggy Sheet. Alfaz tu predáva oblečenie, doplnky, ale aj rôzne objekty do domácnosti. Nájdeš u neho dizajnové stoličky, kreslá či lampy.

Alfaz vyrába klobúky, topánky či okuliare. Zdroj: archív Alfaza Syama

Hľadá obchody s odpadom

Button Network je miesto, kde uvidíš veľký kus jeho srdca v každom vyrobenom dizajne. Jeho cieľom nie je hromadná výroba, ale originalita. Ak si stihneš zaobstarať jeden z Alfazových limitovaných ručne vyrobených výtvorov, budeš podľa neho viac „cool“.

„Kto si kúpi moje umenie, zachraňuje svet. Tvorím na princípe recyklovania. Klávesnice hľadám v obchodoch s odpadom. Tie čierne tam nájdem vždy,“ tvrdí.

Alfaz však nepracuje iba s čiernou farbou klávesnice. Ak chce získať napríklad ružovú či červenú, musí občas zájsť do obchodu s PC doplnkami. Naučiť sa pracovať s dielikmi klávesníc však podľa neho nebolo jednoduché, pracuje dokonca s vlastne vyrobenými nástrojmi.

„Trvalo mi dlho, kým som sa naučil pracovať s dielikmi klávesnice. Musím ju celú rozobrať, jednu po druhej oddeliť jednotlivé časti a očistiť. Následne štvorčeky s písmenkami priliepam na oblečenie či doplnky špeciálnym lepidlom. Kým som našiel správny spôsob lepenia, všetky časti hneď odpadli,“ hovorí.

Alfaz pracuje so starými klávesnicami. Zdroj: archív Alfaza Syama

Inšpiroval sa na Pintereste

Na netradičných kúskoch začal pracovať vo februári 2022. Ako milovník módy si zaobstaral šijací stroj s tým, že bude prerábať oblečenie. Doteraz ho však ešte nepoužil. Počas roka stihol v rámci práce s klávesnicami spolupracovať s rôznymi umelcami z Ameriky, Austrálie, Egypta či Indonézie.

„Keď som chcel začať používať šijací stroj, musel som si naštudovať videá na Youtube. Postupne som sa dostal na Pinterest, je tam milión nápadov. Zrazu som tam objavil dizajn s klávesnicou. Samozrejme, nebol taký istý, ako je dnes moje umenie, väčšinou sa na oblečení nachádzala iba jedna súčiastka z klávesnice. Ja som sa vtedy rozhodol, že si vytvorím vlastný štýl. Potom, čo som objavil nápad s klávesnicou, som stroj nikdy nepoužil,“ približuje Alfaz v rozhovore.

Svoju budúcnosť jasne vidí v módnom biznise. Rád by sa začal venovať tvorbe oblečenia, chce však zostať verný svojmu dizajnu s klávesnicami. „Ak by som začal šiť vlastné oblečenie, konečne je tu priestor na to, aby som vytiahol svoj šijací stroj. Oblečenie bude musieť vždy mať aspoň jednu časť z klávesnice,“ dodáva Alfaz.

