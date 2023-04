Lady Zika: Nie som sektárka ani fanatička. Boh miluje aj ľudí z LGBTI+ komunity a chce im pomôcť (Rozhovor)

V dospelosti som odišla z cirkvi a zameriavala len na párty život a svoje sociálne siete. Myslela som si, že budem zažívať slobodu, ale stal sa pravý opak. Preto som sa rozhodla nasledovať Boha, prezrádza v rozhovore známa youtuberka.

Lady Zika je známa slovenská youtuberka, influencerka a posledné roky aj evanjelistka. V roku 2020 sa obrátila k Bohu a svoju vieru verejne prezentuje aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ako však sama hovorí, nikomu ju nevnucuje. „Rozprávam o tom preto, lebo to bola jedna z posledných úloh, ktoré dal Ježiš Kristus tu na Zemi, a teda že máme šíriť evanjelium,“ uvádza v rozhovore.

Zika, vlastným menom Zuzana Šimkaninová, začala tvoriť videá na Youtube ešte v roku 2015. Aktuálne má na kanáli viac ako 260-tisíc followerov. Okrem toho je aktívna aj na Instagrame, kde ju sleduje 216-tisíc ľudí a na Tiktoku, na ktorom má takmer 660-tisíc followerov.

Je členkou kresťanského spoločenstva Milosť (Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska – CKSS), ktoré sa 16 rokov snaží dostať medzi registrované cirkvi na Slovensku. Členkou tohto spoločenstva je aj bývalá herečka a influencerka Mária Bartalos, ktorá pred nedávnom zaskočila verejnosť vyjadrením proti LGBT+ komunite, keď uviedla, že láska rovnakého pohlavia je "chaos a nie je od Boha".

Ministerstvo kultúry a Najvyšší správny súd SR spolku Milosť žiadosť zamietli, pretože podľa posudku v ňom prevládajú tendencie autoritárskeho vodcovstva, uzavretosti, fanatizmu či selektovania informácií a neznášanlivosti. Podľa posudky tieto tendencie nemajú len okrajový charakter, ale prenikajú skrz celú činnosť, učenie a postoje spoločenstva. Jeho činnosť je podľa záveru v rozpore so zásadami ľudskosti.

Čo si myslíš o tom, že vás ako členov spoločenstva Milosť niektorí považujú za sektárov a fanatikov?

Ja vzhľadom na to, že bývam v Prahe, navštevujem české spoločenstvo Církev víry Milost. Je však zaujímavé, že v Česku je táto cirkev zaregistrovaná od roku 2012 a stalo sa to prakticky takmer okamžite, ale na Slovensku sa o to snažíme niekoľko rokov a stále márne. A pritom je to tá istá cirkev. Považujem to za neprávosť. Je naozaj zvláštne, že na Slovensku sme údajne sekta a v Česku normálna cirkev. Tam, kde žijem, nie som označovaná za sektárku.

A za fanatičku?

Tak v podstate som istým spôsobom bláznom pre pána Ježiša, ale v tom dobrom slova zmysle. Milujem ho z celého srdca. A keď je to pre niekoho príliš, tak to chápem, ale nezmení môj postoj. Každý deň s ním trávim čas, čítam bibliu a modlím sa. A toto pre mňa nie je žiadny fanatizmus, ale úprimná viera v Boha.

Váš spolok je však podľa posudku ministerstva kultúry charakteristický náboženským radikalizmom obsahujúcim prvky podnecovania náboženskej neznášanlivosti. To ti nevadí?

Neznášanlivosť v tomto spoločenstve určite nie je. Podľa mňa to bolo len veľmi zle pochopené. A to je práve dôvod, prečo chcem, aby sa to začalo riešiť. Keď bude treba, pokojne pôjdem aj ja osobne na ministerstvo a budem v úvodzovkách bojovať proti tejto neprávosti. Veľmi rada prispejem svojím hlasom k tomu, aby nás zaregistrovali ako cirkev a nebola okolo nás vybudovaná takáto stigma.

Najvyšší správny súd SR potvrdil, že Milosť nie je cirkev, a to na základe konkrétnych faktov. Správne orgány na základe vykonaného dokazovania konštatovali, že neznášanlivé správanie tohto spolku vyúsťuje do mimoriadnych postojov a prah tolerancie či rešpektu voči ľudom inej viery a náboženstva je nižší, než je spoločensky žiaduce a prípustné.

To je nezmysel. Ja osobne rešpektujem úplne každého a milujem všetkých ľudí odhliadnuc od ich viery. Ale ja asi tuším, prečo to tak bolo označené. My sme totiž v podstate protestanti, medzi ktorých patria všetky ostatné kresťanské cirkvi okrem katolíckej. A je dosť možné, že boli vyňaté nejaké naše kázne a slová, ktoré bez širšieho kontextu mohli pôsobiť tak, že možno nerešpektujeme ľudí inej viery. Ale to nie je pravda.

Ja osobne by som si v živote nedovolila odsudzovať ľudí hlásajúcich sa k inému náboženstvu. Ale je mi ľúto, že mnohí ľudia aj spomedzi katolíkov veria vo veci, ktoré vôbec nie sú napísané vo svätom písme. Napríklad že existuje očistec alebo že je správne modliť sa k mŕtvym. Takisto ako spoveď, my sa spovedáme len Bohu, nie prostredníkovi – kňazovi. Je tam viacero rozdielov, ale to neznamená, že by sme tých ľudí nenávideli.

Kam tým mieriš?

Keďže v Česku verí v Boha menej ľudí, ako na Slovensku, ktoré má najväčšie zastúpenie práve katolíkov, možno ide len o boj medzi katolicizmom a protestantizmom. Verím, že budeme v budúcnosti lepšie pochopení a rada k tomu sama prispejem. A taktiež verím aj v to, že raz dôjde k registrácii našej cirkvi.

Posledné dni žije Slovensko kauzou bývalej herečky Márie Bartalos, ktorá sa vyjadrila, že láska rovnakého pohlavia je vraj chaos a nie je od Boha. Mária je dokonca členkou rovnakého spoločenstva ako ty. Súhlasíš s jej tvrdením?

Poviem to takto: Boh miluje ľudí, ale nenávidí hriech. A hriech oddeľuje ľudí od Boha. V biblii je jasne napísané, že toto je hriech. A ja osobne tiež milujem všetkých ľudí, aj členov LGBTI+ komunity. Mám dokonca veľmi veľa dobrých kamarátov, ktorí sú queer. A je mi ľúto, keď ľudia tvrdia, že kresťania nemajú radi homosexuálov. Je to lož. Len hlásame otvorene to, čo sa píše v biblii.

Čo má tým pádom robiť človek, ktorý sa chce dostať do neba, ak je od narodenia gay a nikomu tým neubližuje?

Ja verím, že ak títo ľudia otvorene a úprimne pred Bohom vyznajú všetky veci a odovzdajú mu svoje srdce a povedia mu, aby ich zmenil na takých, akých ich on chce mať, tak sa môžu diať veľké veci v živote toho človeka v akejkoľvek oblasti. Boh má pre každého úžasný a originálny plán.

Tým pádom sa zmení ich orientácia, keď sa mu takto odovzdajú?

Keď sa človek celý odovzdá Bohu a dovolí mu, aby ho zmenil a odstrihol tie veci, ktoré by ho mohli raniť, tak mu v tom pán Ježiš pomôže. Boh je dokonalý a nerobí chyby.

Ak Boh nerobí chyby, ako stvoril homosexuálov, keď je homosexualita podľa biblie hriech?