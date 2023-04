Herečka Mária Bartalos zaskočila vyjadrením proti LGBT+ komunite: Láska rovnakého pohlavia je chaos a nie je od Boha

Takto nevyzerá Božia láska, drahá Mária, odkazujú herečke známe osobnosti.

Bývalá slovenská herečka Mária „Mary“ Bartalos, ktorú televízni diváci poznajú hlavne zo seriálu Oteckovia, zaskočila svojím vyjadrením o LGBT+ komunite. Láska rovnakého pohlavia podľa nej nie je od Boha. „Lásku dvoch mužov či žien zaradil (Boh) pod chaos,“ napísala na sociálnej sieti.

Herečka, ktorá sa pred piatimi rokmi „obrátila k Bohu“ a uviedla, že s herectvom skončila, pretože ju to ťahá viac duchovnou cestou, odštartovala búrlivú diskusiu svojím príspevkom na Instagrame z 18. apríla. V ňom napísala, že ju sociálne siete už nebavia ako kedysi a dlho sa modlila za to, čo ďalej. Zvažovala odchod, no napokon sa rozhodla, že zostane a svojim 185-tisícom followerov bude slúžiť ako motivátor k životu s Bohom.

„Aký naozaj je, z môjho pohľadu, nevychádzajúc zo žiadnej tradície či náuky, ale taký, akého som ho spoznala za posledné roky. Viackrát mi prišli veľmi pozitívne ďakovné správy ohľadom viery v Boha, kt. ma utvrdzujú v tom, že je to z mojej strany správne a chcem to robiť,“ napísala na sociálnej sieti a dodala, že čím je doba horšia, tým viac to potrebujeme.

„Ak zostalo v niekom sklamanie, pokojne ma môžete prestať sledovať a len poďakujem, že ste tu doteraz boli. Ak je v niekom okrem prekvapenia aj kúsok zvedavosti, budem rada, keď zostanete,“ dodala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa M A R I A B A R T A L O S (@maria.bartalos)

Bývalý herecký kolega ju verejne konfrontoval s témou homosexuality

V komentároch pod príspevkom na to reagoval jej niekdajší herecký kolega z markizáckeho seriálu Oteckovia Marián Mitaš, ktorý ju konfrontoval s otázkou týkajúcou sa homosexuálnej lásky.

„Prečo by sme mali odchádzať? Čokoľvek, čo ťa urobí šťastnou a neubližuje druhým, je úplne v poriadku. Snáď len kontrolná otázka. Láska dvoch mužov alebo žien je tiež láska?“ opýtal sa herec, ktorý v seriáli Oteckovia stvárňoval partnera Márie Bartalos.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa M A R I A B A R T A L O S (@maria.bartalos)

Na to exherečka reagovala siahodlhou správou, v ktorej sa tak trochu vyhranila proti LGBT+ komunite. „Nerozumiem, prečo kontrolná, ale odpoviem. Od Boha určite nie. Boh má jasné stanovisko. Po preštudovaní Biblie človek sám zistí, aké sú požehnania a odmeny od Boha, pokiaľ bude jeho nariadenia rešpektovať, a aké sú kliatby v prípade, ak nie. Znie to možno tvrdo, ale svet je tvrdší a horší. Boh je záchrana pred tým všetkým,“ odpovedala hercovi.

„Nie, ‚niektorí kresťania to považujú‘, ale ten, ktorý stvoril celý ‚náš‘ svet, zadefinoval aj poriadok, aj chaos. Lásku dvoch mužov či žien zaradil pod chaos, zalistuj pokojne v najstaršej, najpredávanejšej a zároveň najkradnutejšej knihe na svete. Biblia – Rimanom, kapitola 1, od 18. verša (vina ľudstva). Tam je to čierne na bielom. Čokoľvek ti podložím pravdou z Božieho slova, ktoré je objektívnou pravdou a ktoré ako jediné dokáže zmeniť ľudský charakter,“ dodala.

Takto nevyzerá Božia láska, drahá Mária, odkazujú osobnosti

Netrvalo dlho a jej vyjadrenie o LGBT+ komunite pobúrilo viaceré známe slovenské osobnosti, ktoré ju verejne skritizovali a oponovali v jej názoroch. Medzi nimi napríklad moderátor TA3 Rastislav Iliev, ktorý sa v októbri minulého roka po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave prihlásil ku komunite LGBTI+ a vyzval známe osobnosti, aby urobili to isté.

„Milá Mária, neviem, čím ste si v živote museli prejsť, keď ste dospeli k názoru, že byť queer je božím trestom a slobodným rozhodnutím každého človeka, lebo nie je. Podľa Instagramu vyzeráte spokojne, máte krásnu rodinu, skvelú kariéru. Čo poviete Vašim deťom, keď Vám oznámia, že sú LGBTI+? Budú zatratené Bohom? Spriahnu sa s diablom? Preboha, Mária, čo sa Vám stalo? Potrebujete pomoc?“ pýta sa herečky na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Pridal sa aj spevák Jakub Petraník, ktorý sa v minulosti verejne prihlásil k LGBT+ komunite. „Takto nevyzerá láska Božia, drahá Mária,“ napísal v príspevku na Facebooku. „Máš dve deti. A karma vie byť niekedy veľmi zábavná,“ dodal hudobník.