McLaren predstavil nový superšport 750S hneď v dvoch karosárskych verziách. Kupé aj Spider dajú stovku za 2,7 sekundy

McLaren 750S dokáže akcelerovať z 0 na 100 km/h len za 2,7 sekundy.

McLaren nám po niekoľkoročnej odmlke predstavuje superšport 750S. Je to nástupca modelu 720S z roku 2017, hoci v skutočnosti ide skôr o dôkladne vylepšeného predchodcu. Naznačujú to aj oficiálne fotografie, keďže novinka je z vizuálnej stránky veľmi blízka doterajšiemu vyhotoveniu.

Úplne nové alebo vylepšené komponenty tvoria len 30 percent auta. McLaren predstavil aj otvorené vyhotovenie s dodatkom Spider. 750S má lepšie vyladený podvozok McLaren Proactive Chassis Control III a rozšírenú prednú nápravu. Funkcia zdvihnutia svetlej výšky vpredu pritom funguje podstatne rýchlejšie – predok je možné v prípade potreby pridvihnúť za 4 sekundy (doteraz 10).

Predné svetlá dostali prepracovanejšiu grafiku, jemné zmeny sú aj v nárazníkoch a úplne nové sú disky. Ich kovaná konštrukcia ušetrila 13,8 kilogramu, o ďalších 17,5 kg sú ľahšie športové sedadlá a ľahšie sú aj sklá vpredu či po stranách. Vo výsledku váži superšport so všetkými kvapalinami i 1 389 kg, Spider 1 438. 750S štandardne obúva pneumatiky Pirelli P Zero nebo P Zero Corsa, za príplatok je však možné zvoliť P Zero Trofeo R či karbón-keramické brzdy.

Vnútri prerobili niektoré ovládacie prvky, je tu lepšia grafika displejov a rozšírenejšia koža Alcantara. Vodič má poruke nové tlačidlá na volante, vďaka ktorým vie rýchlejšie nastavovať techniku. Jej podstatou je naďalej dvakrát preplňovaný 4-litrový osemvalec, ktorý v zmysle označenia ponúka po novom výkon až 552 kW/750 koní a 800 Nm.

Silu na zadné kolesá posiela 7-stupňová sekvenčná prevodovka, ktorá takisto prešla vylepšeniami. Výfukové potrubie je odteraz zakončené uprostred zadného nárazníka. McLaren 750S dokáže akcelerovať z 0 na 100 km/h len za 2,7 sekundy v oboch karosárskych variantoch. Rýchlosť 200 km/h sa ukáže na tachometri za 7,2 sekundy v prípade klasickej verzie, Spideru to trvá o 0,1 s dlhšie. Maximálna rýchlosť je na spoločnej úrovni 332 km/h.