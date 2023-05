Chceš sa obliecť ako Parížanka, Newyorčanka či Milánčanka? S týmito kúskami to nebude problém

Môžeš vyzerať svetovo, a pritom nepochádzať z Paríža, New Yorku či Milána.

Obdivuješ parížsky štýl? Práve z neho vychádza mnoho ďalších štýlov, ktorým sa inšpirujú ľudia v uliciach metropol, ako sú napríklad Miláno, New York, Kodaň či iné. Mnoho ľudí považuje parížsky štýl za najviac trendy a jeho napodobňovanie môže síce vyzerať jednoducho, no vyžaduje si určitú sebadôveru. Všetko je to o zdôraznení prirodzenej krásy a kombinovaní štýlových drahších kúskov s lacnejšími, vďaka čomu vznikne tento unikátny look.

Zdroj: Pexels.com

Čím je unikátny parížsky štýl?

Tento typ obliekania sa často charakterizuje ako sofistikovaný a elegantný, no zároveň pôsobí nedbalo a vytvorený zdanlivo bez námahy. Je to kombinácia klasických kúskov, ako sú napríklad košele, s modernými a nečakanými doplnkami. Všeobecne platí, že Francúzi sú skôr zameraní na kvalitu ako kvantitu a radi investujú do niekoľkých drahších a všestranných kúskov, ktoré môžu nosiť na rôzne príležitosti.

Zdroj: Pexels.com



Parížanky často siahajú po neutrálnych farbách, ako je čierna, biela, šedá a béžová, no neboja sa ani farebných prvkov a občas si dovolia zaujímavé kombinácie. Dôležité je však dodržiavať určitý vkus a zmysel pre proporcie. Parížsky štýl je tiež často spojený s nadčasovými kúskami, ako sú napríklad kožené bundy, elegantné topánky, pestré šatky a náramky. Kľúčovým prvkom parížskeho štýlu je však istá nezávislosť a originalita.

Svoje miesto na svetovej mape módy má aj New York

Podobne je definovaný aj štýl, ktorým sú charakteristickí obyvatelia New Yorku. Newyorský štýl obliekania sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a originalitou. Je to predovšetkým kombinácia praktických a pohodlných kúskov, ktoré sú prispôsobené životu v ruchu a meste. Newyorčania sú známi svojou rýchlosťou a dynamikou a to sa prejavuje aj v ich móde. Výber oblečenia je preto často založený na pohodlí a praktickosti, no zároveň musí byť dostatočne štýlový a sofistikovaný.

Zdroj: Pexels.com

Typickými prvkami newyorského štýlu sú napríklad kožené bundy, džínsové nohavice, topánky na opätku, košeľové blúzky a šiltovky. Newyorčania sa však neboja experimentovať a pridať do svojho outfitu aj netradičné prvky, ako sú napríklad vzory, farby, textúry a doplnky. Newyorský štýl obliekania je tiež odrazom multikultúrnej a atmosféry mesta. Rôzne kultúry a módy sa preto miešajú a ovplyvňujú navzájom, čo vytvára jedinečný a originálny štýl.

Nie nadarmo sa Miláno označuje ako mekka módy

Ak si niekedy bol v Miláne, určite si si všimol, že Milánčania si potrpia na štýl. Ich outfity sa všeobecne opisujú ako nadčasové a elegantné, no zároveň jednoduché a nenáročné. Móda v Miláne je veľmi dôležitá a mesto sa považuje za jedno z najdôležitejších centier módy na svete, preto sa aj milánsky štýl obliekania často považuje za jeden z najlepších.

Zdroj: Pexels.com



Typickými kúskami pre milánsky štýl sú napríklad kožené topánky a kabelky, farebné blúzky, nohavice s vysokým pásom a kvalitné obleky. Milánčania sú známi svojou eleganciou a zmyslom pre kvalitu, preto sa často snažia investovať do kvalitných a nadčasových kúskov, ktoré im vydržia dlhé roky. Farby sú často neutrálne a jednoduché, no občas si dovolia aj zaujímavé kombinácie a prvky.



Milánsky štýl obliekania je tiež veľmi vkusný a rafinovaný. Výber oblečenia zvyčajne závisí od príležitosti a situácie, no zároveň sa snažia byť originálni a inovatívni. Celkový dojem by mal byť čistý a jednoduchý, no zároveň sofistikovaný a pôsobiť dojmom, že osoba v tomto štýle obliekania sa o svoj vzhľad stará a dbá na detaily.

Zdroj: Pexels.com



Každý rok pritom práve tieto tri mestá určujú, aké trendy ovplyvnia módu na najbližšie obdobie. Tento rok si mohol vidieť štýly od Barbie-Core cez Y2K až po Heavy Metal. Módni zasvätenci tu predstavili svoje najlepšie kúsky, ktorými sa môžeš inšpirovať aj ty. V spolupráci so Zalandom sme preto pre teba pripravili prehľad trendov, ktoré z tohtoročných týždňov módy vo všetkých zmienených metropolách vychádzajú a pomocou ktorého ľahko vytvoríš svoj nový outfit imitujúci či už štýl Parížanov, Newyorčanov, alebo Milánčanov.

Y2K

Vráť sa späť do nultých rokov s ikonami vtedajšej doby. Premýšľaj na chvíľu ako Nicole Richie a Paris Hilton, Destiny's Child, Britney Spears a J.Lo. V tomto štýle vsádzaš na bokovky, bagetky, psychedelické potlače, korzety, minisukne, remienkové sandále, zvonové nohavice a veľké slnečné okuliare.

Zdroj: Zalando

Heavy Metal

Hlavným námetom tohto štýlu sú metalické vzory. Lesklá strieborná, oslňujúca bronzová, trblietavá zlatá a super chic doplnky. Metalické vzory prešli túto sezónu ľahkou modernizáciou, vďaka ktorej môžeš vykúzliť nenápadný, ale výrazný outfit. Vyskúšať tento trend môžeš pridaním metalických doplnkov alebo do toho skočiť po hlave a vybrať si metalický outfit, v ktorom budeš žiariť až do noci.

Zdroj: Zalando

Barbie-Core

Ak Margot Robbie začína tento rok svoju Barbie éru, nie je dôvod, prečo by si sa k nej nemohol pridať aj ty. Svet cukríkových farieb sa dostáva na strieborné plátno a aj vďaka tomu dostávajú pastelová ružová a fuksiová jasnú zelenú.

Zdroj: Zalando

Key Lime Pie

Tento horúci odtieň zelenej, označený „Lime Punch“ od Pantonu, sa stal farbou, na ktorú si daj pozor v sezóne jar/leto 2023. Či už pridáš pútavý detail pomocou zaujímavých doplnkov, alebo sa do tejto farby ponoríš od hlavy až po päty, vyber si svoje vlastné limetkové dobrodružstvo na túto sezónu. Skúsiť môžeš tieto nohavice alebo napríklad šľapky, ktoré skombinuješ s kabelkou a náušnicami.

Zdroj: Zalando

Sila kvetov

Nech už hovorí Miranda Priestly čokoľvek, kvetinové vzory budú mať v našich šatníkoch vždy svoje miesto. Obleč sa do kvetov od hlavy až po päty vďaka týmto šatám alebo pridaj len romantické detaily v podobe kvetinových doplnkov a topánok.

Zdroj: Zalando

Neominimalizmus

Osvoj si tento všestranný trend so sofistikovanými prestrihmi, aké má aj toto sako, či jemnou siluetou v neutrálnych tónoch. A čo je hlavný zvrat? Neobvyklé textúry, ktoré ozvláštnia túto klasickú utlmenú farebnú paletu. Skúsiť môžeš napríklad túto košeľu. Jednoduchá definícia elegancie.

Zdroj: Zalando

Nezabudni pravidelne sledovať Zalando, kde pravidelne pribúdajú nové chic kúsky, vďaka ktorým môžeš svoje outfity pretvárať a modifikovať podľa aktuálnych trendov.