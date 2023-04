TRAILER: Arnold Schwarzenegger v seriáli FUBAR zisťuje, že jeho dcéra je agentkou CIA a už nie je panna

75-ročný Arnie rozdáva údery a prekvapivo to nevyzerá až tak zúfalo, ako by si očakával.

FUBAR je akronym pre Fu*ked up beyond all recognition. Ide o vojenský žargón, ktorý značí, že daná vec či človek sú proste úplne odpísaní. Názov seriál FUBAR od Netflixu pritom môže odkazovať na viacero vecí v živote agenta CIA (Arnold Schwarzenegger), ktorý pred odchodom do dôchodku súhlasí s poslednou akciou.

Počas nej však zistí, že aj jeho dcéra (Monica Barbaro z Top Gun: Maverick) tajne pracuje pre CIA, čo otvorí viaceré rodinné problémy, ktoré dovtedy nerozoberali a ignorovali ich. Dcéra a otec pracujúci pre CIA budú plniť nebezpečnú misiu, zatiaľ čo sa pokúsia napraviť svoje vzťahy.

FUBAR je komediálny akčný seriál, ktorý v traileri nevyzerá vôbec zle. Arnold Schwarzenegger však má už 75 rokov a pozerať sa na to, ako mláti chlapov o polovicu mladších, vyznieva trochu komicky. Našťastie tvorcovia využívajú rýchly strih a šikovnú prácu s kamerou, aby to pôsobilo prirodzenejšie, keď za neho zaskakujú dabléri a kaskadéri. FUBAR bude mať 8 epizód a všetky sa dostanú na Netflix už 25. mája 2023.