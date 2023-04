10 tipov, ako si vypýtať súhlas so sexom (+ ako zistíš, že to druhá strana proste nechce)

Vieme, že niekedy to môže byť trápne alebo nepríjemné alebo sa jednoducho obávame, že pokazíme atmosféru. Opýtali sme sa expertov, ako na to.

Znásilneniam a sexuálnemu násiliu sa v Refresheri venujeme dlhodobo. Vždy keď prinesieme správy zo sveta o zákonoch, podľa ktorých je sex bez súhlasu znásilnením, alebo keď sa takto vyjadrí odborník alebo odborníčka na násilie, dostávame v komentároch otázky, ako ten súhlas vyzerá.

Potrebujem na to papier od notára alebo stačí odkliknúť niečo v aplikácii? Mám so sebou nosiť tlačivo na súhlas? A čo očitý svedok, koľkých ich musím mať?

Sex bez súhlasu = znásilnenie

Podobné otázky nie sú len sarkazmom a zosmiešňovaním témy násilia. Sú aj o tom, že niekoľko generácií vyrástlo bez komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchovy a jednoducho nemajú zručnosti na podobnú komunikáciu. Možno si nevedia predstaviť, že sa partneri navzájom počas intímnych chvíľ uisťujú v tom, že ich chcú prežívať.

Niektorí ľudia, najmä muži, sa zrejme pýtajú aj z obavy z toho, že si môže nejaká nahnevaná žena vymyslieť, že ju znásilnili. Nie je to nereálna predstava, no je veľmi nepravdepodobná. Výskumy hovoria, že ani nie desať percent hlásení o znásilnení je falošných, no množstvo dát zároveň potvrdzuje, že drvivá väčšina žien, ktoré násilie zažili, ho nikdy ani nenahlási.

Šanca, že sa staneš obeťou falošného obvinenia, je tak diametrálne odlišná od šance, že ťa niekto znásilní. Aj preto odborníci tak „tlačia“ na súhlas a preto sa ministerstvo spravodlivosti v roku 2022 pokúsilo presadiť ho aj do slovenskej definície znásilnenia. Neúspešne.

Napriek tomu si väčšina ľudí na Slovensku myslí, že sex bez súhlasu nie je v poriadku. Až 89 % opýtaných v prieskume Amnesty International Slovensko takýto sex označilo za znásilnenie. Debaty o súhlase sú teda dôležité a pochybnosti či nejasnosti celkom prirodzené.

Zdroj: Pexels/Ron Lach

Opýtali sme sa lektorky sebaobrany Jasmíny Houdek a kriminológa a lektora sebaobrany Pavla Houdeka, ako sa v intímnej chvíli zachovať, keď si chceme súhlas overiť. Poradili nám, ako sa naň opýtať a či tým riskujeme, že pokazíme atmosféru.

Ako si pýtať a vyjadriť súhlas

„Nič nie je viac sexi ako človek, ktorý si vypýta súhlas,“ myslí si lektorka sebaobrany Jasmína Houdek. Ak neprichádza kladná odpoveď, radí na chvíľu sa zastaviť. „Ak človek neodpovedá alebo má vyhýbavé odpovede, je zaskočený, tak by som okamžite prestala.“ Obava z pokazenej atmosféry by nemala byť nadriadená obave, že niekomu ubližujeme.

Áno, môže sa stať, že pokazíte náladu. S tým sa však podľa Houdekovcov treba zmieriť. „Ak s tým vopred počítame, tak nás to, že druhá strane neprijme naše nie, nezraní. Ozvať sa musíme aj s rizikom zničenej atmosféry. Inak riskujeme oveľa horšie veci: nechcený sex a nútenú intimitu.“

Otázky, ktorými si môžeš overiť, že druhá strana súhlasí so sexuálnou aktivitou:

Páči sa ti, keď toto robím?

Je to v poriadku?

Je to príjemné?

Je to v pohode?

Môžem?

Chceš, aby som pokračoval/pokračovala?

Mám prestať?

Mám spomaliť?

Povedz mi, čo by si chcel/chcela...

Chcel/chcela by som... si s tým okej?

Súhlas a aj sex zvyčajne zahŕňajú dvoch ľudí. Preto nezabudni súhlas aj vyjadrovať. Pochváľ partnera alebo partnerku, že je to príjemné, povedz, že chceš pokračovať, alebo jednoducho len povedz áno.

Samozrejme, súhlas nemusí mať len slovnú podobu. Úsmev, prikývnutie, náruživá reakcia, pomoc s vyzliekaním či povzdych môžu byť tiež jeho prejavom. Nepotrebuješ na to ťahák s vetami, len vnímavosť.

Kedy to nie je súhlas

Ak sa druhá strana zjavne premáha, odťahuje sa, odtláča ťa alebo sa tvári, že jej to je nepríjemné, tak súhlas nemáš. Bez ohľadu na to, či už ste spolu tú aktivitu v minulosti robili, v akom blízkom a intímnom vzťahu ste, kto koho pozval na rande alebo či pociťuješ aj fyzické vzrušenie, automatický nárok na sex a sexuálne aktivity neexistuje.

Človek, ktorý prizná, že nevie, nie je si istý alebo nie je pripravený, môže takýmto spôsobom vyjadriť odmietnutie. Spozornej v prípade, že nedostávaš náruživé áno: vtedy jednoducho použi jednu z otázok vyššie alebo si vymysli vlastnú, aby ste obaja mali istotu, že to chcete.

A ak jeden nechce, robte niečo iné. „Choďte na kávu, do kina, upracte si doma alebo pustite film,“ radí Jasmína Houdek. „Všetko je lepšie než pokračovať v čomkoľvek sexuálnom.“ Lektorka sebaobrany vraví, že rozoznať, kedy niekto nechce pokračovať, je jednoduché. Ťažšie je skôr na to adekvátne zareagovať.

„Nehnevajte sa na nich. Ani ich neprehovárajte, nenaliehajte a nedávajte im na výber iné sexuálne praktiky.“ Ak vidíš, že nemáš súhlas, podpor tú osobu a povedz, že je to okej, že môžete robiť niečo iné.

Spoločnosť Intymyta upozorňuje, že spánok, mlčanlivosť, nehybnosť, plač alebo vzlykanie, či prosba o zastavenie sú signály, že daná osoba s aktivitou nesúhlasí. Ľudia zjavne pod vplyvom omamných látok natoľko, že o sebe nevedia, ľudia v bezvedomí či mladistvé deti do 15 rokov súhlas so sexom udeliť nemôžu.

Znásilniť môže aj blízka osoba, ktorú úprimne milujeme. Rozprávali sme sa s množstvom žien, ktoré to zažili od svojich frajerov. K sexu ich muži zmanipulovali alebo donútili emocionálnym vydieraním. Zo strachu, šoku alebo pre bolesť sa nedokázali brániť, a tak sa slovenskou definíciou znásilnenia „prešmyknú“. A manipulácia ostane nepotrestaná. Prečítaj si ich príbehy.

V prípade potreby môžeš zavolať na bezplatné číslo 0800 212 212 národnej linky pre ženy, ktoré zažívajú či zažili násilie. Nie je pravda, že ti nikto nebude veriť.