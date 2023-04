Kto by mal siahnuť po srvátkovom proteínovom koncentráte?

Popularita rôznych druhov proteínových doplnkov je okrem iného spôsobená ich vysokou univerzálnosťou.

Bez ohľadu na typ tréningového cieľa a stravy sú bielkoviny ako tvorcovia svalovej hmoty v ľudskom tele jednoducho nepostrádateľné. To znamená, že v tomto smere neexistujú žiadne obmedzenia a takzvaný WPC (srvátkový proteínový koncentrát) môže užívať takmer každý. Potom je vhodné pozrieť sa na to, kto by po srvátkovom proteínovom koncentráte nemal siahnuť, ale bude to predovšetkým zo zdravotných dôvodov. Oplatí sa teda zistiť si o tejto problematike viac.

Môže niekto siahnuť po srvátkovom proteínovom koncentráte?

V zásade áno, ale treba si uvedomiť, čo je samotná srvátka. Je to druh zvyškového mlieka, ktoré sa spracúva na syr alebo jogurt. Takto vzniknutá srvátka sa skladá z bielkovín, ktoré sú pre telo rýchlo a ľahko stráviteľné, a považuje sa za mimoriadne kvalitnú bielkovinu (spolu s kazeínom). To všetko vďaka tomu, že obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny, ktoré telo potrebuje na správne fungovanie.



To znamená, že hoci samotná srvátka je veľmi žiaduca a neexistujú žiadne širšie kontraindikácie jej používania, jej pôvod núti určitú skupinu ľudí vyhýbať sa proteínovým doplnkom na báze srvátkového proteínového koncentrátu. To všetko je spôsobené tým, že niektorí ľudia majú intoleranciu na laktózu a WPC ju bude obsahovať v čo najväčšej miere. Na to sa oplatí myslieť skôr, ako siahnete po konkrétnom proteínovom doplnku, pretože namiesto toho, aby ste svojmu telu pomohli dosiahnuť vytúžený tréningový cieľ, svoju situáciu si len zhoršíte.



Našťastie v dnešnej dobe nie sú proteínové doplnky založené len na srvátke alebo kazeíne. V súčasnosti nechýbajú ani proteínové doplnky, ktoré sú založené na živočíšnych bielkovinách (z mäsa), a úplne vegánske prípravky. V závislosti od vašej vlastnej situácie má zmysel siahnuť po konkrétnom výrobku.

Aké sú výhody srvátkového proteínového koncentrátu (WPC)?

WPC ako druh bielkoviny má množstvo výhod, ktoré nemožno prehliadnuť. V prvom rade je pomerne ekonomický a mnohí ho považujú za záruku najlepšieho pomeru ceny a kvality. V najlepších srvátkových proteínových koncentrátoch sa množstvo bielkovín blíži k množstvu, ktoré zaručujú izoláty, pričom cena zostáva primeraná - tak ako v prípade koncentrátov. Výborne to dokazuje doplnok ALLNUTRITION Whey Protein.



Táto trieda WPC zaručuje predovšetkým rýchlu vstrebateľnosť, vysoký obsah aminokyselín (BCAA) a nízky obsah sodíka v zložení živín. Tieto typy vysokokvalitných srvátkových proteínových koncentrátov sú vynikajúce tak na budovanie svalovej hmoty, ako aj na každodenné stravovanie a tiež v prípade, že chcete zabezpečiť bielkoviny na regeneráciu po tréningu.