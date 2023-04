Máš jedinečný biznisplán? Prihlás ho do novej šou na Markíze a presvedč investorov, že práve tvoj nápad stojí za milión

Ak ti chýbajú peniaze na realizáciu tvojho biznisplánu, táto šou ti môže zmeniť život.

Ak nosíš v hlave nápad za milión či potrebuješ pomoc pri vybudovaní svojho biznisu alebo jeho expanzii, možno práve teraz prichádza tvoja jedinečná šanca preraziť. TV Markíza v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou už čoskoro prinesie adaptáciu svetoznámeho formátu Dragons’ Den. Do slovenskej mutácie s názvom Jama levova sa môžeš registrovať a nájsť investora na splnenie svojho biznisového sna.

Princíp je pritom veľmi jednoduchý. Ak si podnikateľ, startupista alebo svoju myšlienku ešte len nosíš v hlave, máš možnosť predstaviť ju piatim ostrieľaným investorom. Tí sa rozhodnú, do ktorého produktu, služby alebo nápadu zainvestujú svoje vlastné peniaze, a pomôžu ti rozbehnúť tvoj vlastný biznis.

Zdroj: TV Markíza

Šou, aká tu ešte nebola, odprezentuje príbehy talentovaných, zručných a vynaliezavých Slovákov a Sloveniek, ktorí sa neboja zariskovať. TV Markíza v úvodnom castingu hľadá jednotlivcov aj firmy so zaujímavým predmetom podnikania, s prekvapivým príbehom alebo s nezvyčajnými nápadmi. Môže ísť o drobné biznisy, rodinné podniky, etablované značky, ktoré chcú expandovať, aj miliónové startupy so záujmom o silného partnera. A oblasť? Bez obmedzení. Či už sú to jedinečné produkty, móda, gastro, ekologické riešenia, projekty s edukatívnym presahom, služby, či technológie, alebo aplikácie. Prihlásiť môžeš čokoľvek.

Nápady a projekty môžu byť v ktoromkoľvek štádiu podnikania, od roviny prvotnej idey až po fungujúce firmy s existujúcim produktom. Musia však neúprosných investorov presvedčiť o tom, že stoja za ich pozornosť. Okrem možnosti zinkasovať ich finančnú investíciu dostaneš aj jedinečný mediálny priestor v najsledovanejšej televízii Markíza. Môžeš tak osloviť nových klientov a získať tiež množstvo kontaktov priamo z brandže.

Ak si práve ty takouto firmou či len človekom s dobrým nápadom alebo poznáš niekoho alebo projekt, do ktorého sa oplatí investovať, neváhaj a vyplň hneď teraz dotazník a urob obchod, o ktorom sa ti ani len nesnívalo!



Casting do šou Jama levova potrvá do konca apríla 2023 a na obrazovky TV Markíza sa nová šou dostane už na jeseň 2023.