11 zaujímavostí o značke Kenzo: priniesla trendy, z ktorých čerpajú generácie, Slováci kvôli nej kempovali pred obchodným domom

Zakladateľ módneho domu Kenzo sa vraj nikdy nemal stať dizajnérom. Miloval gejše, študoval literatúru a do Paríža sa dostal vskutku bizarnou náhodou, keď mu zdemolovali dom. Dnes mu vďačíme za tuniku a štvorcový sveter či oversized línie.

Značka Kenzo patrí od čias svojho založenia v roku 1970 na zoznam najvplyvnejších a najdôležitejších svetových módnych značiek. Hoci má dnes dôležité miesto v popkultúre a prirodzene sa stretáva s celebritnou klientelou, obrovský hype zaznamenala ešte v 70. rokoch práve vďaka jej zakladateľovi Kenzóvi Takadovi.

Módny dizajnér prêt-à-porter japonského pôvodu, ktorý prerazil v Parížskej metropole, si vtedy získal svetové uznanie vďaka nekonvenčnému prístupu k dizajnu a predovšetkým výnimočnej schopnosti miešať tradičné japonské prvky s modernými západnými trendami.

Hoci sa Kenzó po smrti svojho partnera Xaviera de Castellu rozhodol svoj módny dom odpredať spoločnosti LVMH (v roku 1963), o jeho odkaz a tradíciu sa dnes úspešne stará japonský návrhár Nigo. Prečítaj si, ako táto značka zmenila módny priemysel a ovplyvnila aj to, čo máš dnes pravdepodobne na sebe.

K fanúšikom Kenza patrí aj Queen B. Okrem toho, že sa zamilovala do mikiny s tigrom, vystúpila v kostýme značky aj počas svojho svetového turné The Mrs. Carter Show World Tour. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Entertainment

1. Značka Kenzo priniesla do svetovej módy zábavu

Značke Kenzo sa už v začiatkoch svojej existencie v 70. rokoch podarilo zmeniť svet módy tým, že doň priniesla inšpiratívny pohľad na dizajn a klasickému európskemu štýlu vytvorila celkom novú a sviežu konkurenciu. Hoci Kenzó Takada budoval svoje impérium v Paríži, kultúrny vplyv z Japonska sa mu nikdy nepodarilo potlačiť. Na japonskej estetike od začiatku budoval jedinečný dizajnérsky rukopis a vo veľkom ju prepájal so západnými strihmi či aktuálnymi trendami.

Kenzó Takada urobil svet módy zábavnejším a globálnejším. Návrhár svetového mena žije vďaka svojmu inovatívnemu rukopisu dodnes. Zdroj: Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images

Dizajnérova odvaha vyvolala silný vplyv Japonska na európsky a americký dizajn, no Takada sa neskôr inšpiroval aj folklórnymi motívmi východnej Európy, tapisériami z Indie a Etiópie či mexickými domorodými odevmi. Okrem toho, že módny dom Kenzo dopomohol ku globalizácii módy, celkom určite by si titul prvenstva zaslúžil aj v tom, že módu urobil oveľa zábavnejšou.

2. Kenzó dostal do módy tuniku, stojací golier aj štvorcový sveter

Od svojich európskych rivalov sa odlišoval aj inovatívnosťou v oblasti strihov, ktoré dodnes využívajú aj iné módne domy. Medzi jeho najznámejšie počiny patrí napríklad sveter štvorcového strihu, tunika, „stojačikový“ golier, vrstvenie či taftové šaty. Hoci Takada (ako sme už spomínali) čerpal inšpiráciu práve z rozmanitých kultúr, spomínané prvky sa v módnom priemysle 70. rokov považujú za hotový vynález.

Návrhár však zohral dôležitú úlohu aj pri popularizácii kimona (tradičného japonského odevu), ktoré častokrát predvádzal vo svojich kolekciách. Jeho interpretácia kimona zahŕňala zmenu dĺžky, použitie netradičného zdobenia alebo kombinácie s nohavicami a so sukňami.

Kenzó pobláznil Paríž svojimi hravými dizajnmi a odviazanými textúrami. Vďaka jeho kolekciám inšpirovaným kultúrou Japonska, Blizkého východu či dokonca Mexika sa pričinil o zglobalizovanie módy. Zdroj: Youtube/Arthur Seku

3. Vášeň pre oversized

Začiatkom 70. rokov sa Kenzóvi Takadovi podarilo predstaviť nový štýl a dizajn pod názvom Big Look. Hoci si jeho modely stále zachovávali pútavé štruktúry a hravé dizajny, základom Big Looku boli objemné a nadrozmerné siluety.

Vtedy sa v tomto duchu nieslo hneď niekoľko noviniek značky vrátane vlnených maxisukní, šiat inšpirovaných tvarom stanu, ale predovšetkým nadrozmerných montérok, inovatívnych siluet na ramenách a rukávoch v tvare kimona.

4. Kašľal na pravidlá, na prehliadku sa odviezol na slonovi

Módny dom Kenzo má na svojom zozname nekonečné množstvo vydarených šou, ktoré sa v určitých momentoch pretvárali do exotického a výstredného predstavenia. Jeho modelky si to po móle len zriedka odkráčali, namiesto toho tancovali či dokonca skákali. Kenzó Takada sa do histórie módy zapísal aj kontroverznou prehliadkou v roku 1976, ktorá sa konala v cirkusantskom stane. Návrhár značky celú šou uzavrel svojím veľkolepým príchodom na živom slonovi. To by mu dnes už zrejme (chvalabohu) neprešlo.