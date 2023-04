VIDEO: Jeremy Renner si s rodinou v zábavnom parku užíval jazdu na skútri. Po vážnej nehode sa znova zabáva na verejnosti

Herec sa čoraz viac ukazuje medzi ľuďmi.

Jeremy Renner si so svojou rodinou užíval v zábavnom parku Six Flags, kde sa pohyboval na motorizovanom skútri. Je to pritom len druhýkrát od začiatku roka, kedy verejnosť mohla vidieť slávneho herca mimo domu.

V januári Rennera prešiel snežný pluh, ktorý mu zlámal kosti a takmer ho pripravil o život. V emotívnom rozhovore pre ABC News nedávno povedal, že počas hospitalizácie spísal list na rozlúčku, pretože si myslel, že zomrie.

„Pri nehode som stratil veľa mäsa a kostí, ale bol som naplnený láskou a titánom,“ vyjadril sa. V súčasnosti sa herec snaží dať čím skôr dokopy a fanúšikom na sociálnych sieťach pravidelne ukazuje, ako prebieha jeho tréning.