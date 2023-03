Zayo si ide po peniaze ako bandita. V novom singli rapuje do známeho Rytmusovho samplu z roku 2006

Deluxe verzia albumu „Party Week“ vychádza už o niekoľko dní.

Po dlhšej odmlke vydal Zayo v decembri minulého roku album Party Week, v ktorom si celý „týždeň užíval párty“. So zábavou ešte stále nekončí, keďže okrem klasickej verzie albumu ohlásil aj svoju deluxe verziu, ktorá uzrie svetlo sveta 7. 4. 2023.

Okrem toho, že Zayo prezradil dátum vydania pripravovaného projektu, vypustil aj nový singel s klipom, ktorého vizuálnu stránku zastrešil český videomaker Nikita Rublev. V Pražákovom portfóliu nájdeš napríklad klipy, ako sú Reklama na Rap od Kontrafaktu či dvojklip na Ektorove skladby Se změnili a Hodně styl, čiže nikoho neprekvapí, že ide o kvalitnú prácu.

Našliapaný beat zmajstrovalo producenské duo CashMeOutside, ktoré si mohol počuť napríklad na skladbách Big Step, Song a Let’s go z klasickej verzie albumu Party Week. Tentokrát však podmazu dominuje známy sampel.

Ostrieľaného poslucháča rapového žánru zanesie ako teleportom naspäť do roku 2006, do éry, keď scéne dominoval Rytmusov album Bengoro. Ten istý klavír si totiž mohol počuť aj na skladbe Potrebujem tvoju nenávisť, na ktorej okrem Rytmusa zadelil aj ďalší člen Kontrafaktu Ego.

V žánri pritom ide o známy akt, keď nová škola takýmto spôsobom vzdá hold tej staršej, ktorá budovala základy. Skvelým príkladom je track Crash od rapera ScHoolboy Q-ho, vysamplovaný zo skladby Boom od Royce Da 5'9', ktorú produkoval legendárny Dj Premier.

Nie je to prvýkrát, čo Zayo vo svojej tvorbe odkazuje na Kontrafakt. Skupine spomenul aj v roku 2020 na Egovej skladbe Chief Rocka, keď zarapoval legendárny refrén zo skladby Dáva mi.

Paradoxne práve Ego na Instagrame s nadšením komentoval novú Zayovu skladbu Bandita so slovami: „Popichi, veľmi by som to chcel počuť ďalej.“ My sme Banditu ďalej počuli, teraz sme zvedaví na deluxe verziu albumu.