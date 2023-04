Šimon Koleň prešiel z Farmy do boxerského ringu: Nevidím žiadne hrdinstvo v tom, udrieť zozadu policajta. (Rozhovor)

Bývalý farmár si 13. mája opäť nasadí boxerské rukavice a vráti sa do ringu. Tentoraz si zmeria sily s Nathanom Dzabom, pre ktorého to bude v tejto disciplíne premiéra.

Vyskúšal si reality šou Farma, a aj keď sa neprebojoval do finále, spoznal tam svoju životnú lásku Alex Minárikovú, s ktorou je doteraz a plánujú spoločnú budúcnosť. Na farme sa predstavil ako srdečný, milý a pracovitý dobrák, na treťom turnaji organizácie Fight Night Challenge ukázal aj druhú stránku.



Šimon Koleň si v boxerskom ringu zmeral sily so svojím farmárskym kolegom Kristiánom Mesíčkom. Zápas sa skončil remízou a ich odvetu organizátori naplánovali do Trnavy na najbližší štvrtý turnaj 13. mája.



Vzhľadom na incident, ktorý sa stal na zápase Slovana so Spartakom, a fakt, že Mesíčkovi hrozí momentálne trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, Koleňovi organizácia našla náhradného súpera Nathana Dzabu. Ten má za sebou nielen účinkovanie v reality šou Love Island a Survivor, ale aj dva MMA zápasy.

Šimon v osobnom rozhovore prezradil, že síce Nathana považuje za dobrého a pokorného človeka, v ringu sa s ním však bratríčkovať neplánuje. Povedal tiež, čo si myslí o tom, čo urobil Kristián Mesíček, ale aj to, ako mu Farma 14 zmenila život od základov.

Na štvrtom turnaji organizácie Fight Night Challenge si sa mal v ringu znova pobiť s Kristiánom Mesíčkom. Naposledy sa váš zápas skončil remízou. Keď si si spätne ten zápas pozrel, nemal si pocit, že si vyhral?

Práveže nie. Bol som spokojný s remízou. Hodnotím to však okom amatéra. Vedel som, že ma Kristián dosť potriafal, bol som aj „nahúlený“. Tréner mi napriek tomu vravel, že som toho „nabodoval“ viac vďaka úderom prednou rukou, o čom svedčil aj Kristiánov rozbitý nos. Bol som teda chvíľu v tom, že som vyhral, ale keď som si pozrel spätne zápas, vravel som si, že remíza bola fér.







Oznámenie vášho prvého zápasu na FNC 3 mnohých prekvapilo. Na Farme si pôsobil ako obrovský dobrák, ktorý by ani muche neublížil, nieto, aby si sa ešte s niekým pobil. Vždy si konflikty skôr hasil. Prečo si prijal ponuku na boxerský zápas?

Ten zápas prekvapil aj nás dvoch. (smiech) Šli sme do toho vlastne len tri dni pred turnajom, lebo im niekto vypadol. Vzal som to preto, lebo mám rád výzvy a neviem prehrávať. Ja viem, že pôsobím na prvý pohľad na ľudí ako taká „pusinka“, ale viem byť aj zlý a viem niekoho udrieť. Kristián sa o tom, myslím, sám presvedčil a videl, že to so mnou nebolo také jednoduché.

Nevidím žiadne hrdinstvo v tom, udrieť zozadu policajta, dokonca dvoch. Chcel sa možno ukázať pred kamarátmi, no za mňa to bolo len zosmiešnenie sa. Je to niečo, čo normálny človek nespraví.

Stalo sa niečo medzi tebou a Kristiánom ešte mimo Farmy a kamier? Pred zápasom to bolo celkom vyhrotené, na staredowne došlo aj k fyzickému napadnutiu. Chytil ťa pod krk.

To, čo sa stalo na staredowne, prekvapilo aj mňa. Vôbec som takú reakciu od neho nečakal. Medzi nami bol predtým úplne neutrálny vzťah. Neboli sme síce kamaráti, ale rozhodne medzi nami nebola žiadna nevraživosť. Nič zlé sa medzi nami teda nestalo pred kamerami ani mimo nich. Beriem to tak, že je jednoducho veľmi prchký.