Slovák Ján je starejší: Za malú svadbu dnes na Slovensku zaplatíš 15-tisíc eur. Nevesty pred trapasmi zachraňujem stále (Rozhovor)

Ján Nácesta robil starejšieho už na viac ako sto svadbách. Nám prezradil, aké trapasy sa Slovákom stávajú pred oltárom a či mladí ľudia rozumejú našim tradíciám.

„V kostole začne hrať pochod, mama so synom dokráčali k oltáru, vybozkávala ho a zostala stáť. A hudba hrala. Hudba prestala, mamina stále stojí. Prvá sekunda, druhá sekunda, to už sú ako minúty. Zrazu šum v kostole, lebo svadobná mama bola v takom strese, že sa nevedela pohnúť,“ veselo spomína starejší Ján Nácesta, ktorý už má na konte viac ako sto svadieb.

Mnohokrát takto budúcim manželom zachraňoval svadobnú ceremóniu, stará sa o celý priebeh svadby, dohliada na ľudové tradície a baví hostí po celom Slovensku. A to pritom dlhých 18 rokov robil policajta, na čom sa teraz smeje, lebo vraj vďaka tomu je taký dobrý starejší.

Nám v rozhovore porozprával, koľko dnes stojí priemerná svadba na Slovensku, či mladí ľudia poznajú naše ľudové tradície a zvyky, ale vysvetlil aj to, ako sa pozerá na dvojice, ktorým bol na svadbe a teraz sa rozvádzajú.

Zdroj: archív respondenta

Ak niekto netuší, kto je starejší, ako by si mu to jednoducho vysvetlil?



Časom sa to mení, lebo starejší bol kedysi niekto iný, ale v dnešnej modernej dobe by sme ho mohli nazvať svadobným koordinátorom. To ma vystihuje najviac. Niekto, kto sa postará o bezproblémový priebeh svadby.

Dakedy dobrý starejší musel vedieť hrať na harmonike, na fujare alebo v kroji vyhrávať medzi ľuďmi s husľami v ruke, no teraz je to skôr o organizovaní svadobného dňa.

Starejším si sa zrejme nestal cez inzerát. Čo viedlo k tomu, že si začal organizovať svadby?

Odmalička som vtipkoval, miloval srandu a rád sa zabával. Neskôr som organizoval rôzne podujatia ako volejbalové turnaje či folklórne slávnosti, ale starejším som sa stal viac-menej náhodou.

Našiel som sa v práci starejšieho, ale keby som to robil preto, že som to našiel ako inzerát niekde na Profesii a nemám na to vlohy, tak sa to robiť nedá. Moja drahá hovorí, že aký som doma, taký som aj na svadbách. A preto sa to ľuďom páči.

Ja to už s ľuďmi viem, lebo 18 rokov som robil na mestskej polícii vo Veľkom Krtíši. Už ma však prestalo baviť hádať sa s ľuďmi.

Pri slove koordinátor svadby si niekto môže predstaviť film Svadby podľa Mary. Je práca starejšieho skôr o tom, že vedie celú ceremóniu?



Okolo 75 percent mojej práce je organizovanie svadobného dňa. Usmerňujem celý chod svadby, hovorím hosťom, čo sa bude diať, a posúvam celý program dopredu. Teraz ideme urobiť vypýtanie nevesty, teraz nasleduje príhovor, nech sa páči, pohostite sa. Takto im to hovorím, aby svadba prebiehala bez zaváhania a problémov.

Snažím sa mať všetko pod palcom tak, aby novomanželia a ich rodičia mali čo najmenej starostí. Aby som ich odbremenil a aby si svadbu vedeli užiť čo najviac. Komunikujem s obsluhou, kameramanom aj fotografom a pripravujem ich na to, čo sa bude diať, aby všetko zachytili. Už len branie darov a obálok, to nechávam novomanželom. (smiech)

Zdroj: archív respondenta

Koľko v dnešnej dobe vyjde taká priemerná svadba?