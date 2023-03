Dodge predstavil posledný Challenger s osemvalcom pod kapotou. Má vyše 1 000 koní a šialenú dynamiku

Demon 170 je posledný benzínový Challenger, vznikne v limitovanom počte 3 000 kusov.

Netrvalo to dlho a po tom, ako Dodge ohlásil koniec modelov Charger a Challenger v podobe, v akých sme ich poznali dlhé roky, americký výrobca priniesol na scénu viaceré špeciálne modely. Ich spoločným znakom je edícia Last Call, ktorá stelesňuje naozaj posledné verzie osemvalcových ikon predtým, ako sa na trhu objavia ich elektrickí nástupcovia. Posledným členom finálnej edície je Challenger SRT Demon 170, ktorý možno pokojne označiť za najbrutálnejší sériový Challenger všetkých čias.



Motorom je, samozrejme, 6,2-litrový osemvalec, ktorý prešiel ďalšími rozsiahlejšími úpravami. Objem jeho kompresora vzrástol z 2,7 litra na 3 litre, nová je väčšia škrtiaca klapka, vylepšený palivový systém so vstrekovačmi je schopný zožrať až 620 litrov paliva za hodinu, zatiaľ čo kardan aj polosi boli dodatočne spevnené a prispôsobené na extrémnu záťaž. Výkon motora je na úrovni až 671 kW/912 koní a 1 098 Nm. V momente, keď však systém zistí prítomnosť paliva s viac ako 65-percentným podielom etanolu, na zadné kolesá pošle až 764 kW/1 039 koní a 1 281 Nm.

Zdroj: Dodge

Demon 170 je primárne určený a prispôsobený na šprinty. Na rozdiel od „klasickej“ verzie Demon je tak síce zadná náprava rozšírená, predná však ostala pôvodná. S cieľom dosiahnuť čo najideálnejšiu trakciu Dodge obúva zadné kolesá do špeciálnych pneumatík Mickey Thompson ET Street R s rozmermi 315/50 R17. Aj vďaka netypickej technickej špecifikácii dokáže tento Challenger zrýchliť z 0 na 96 km/h len za 1,66 sekundy a tradičný šprint na 1/4 míle zvláda za 8,91 sekundy. To sú medzi sériovými vozidlami bez ochrannej klietky či rezervného brzdného padáka nevídané schopnosti.



K dosiahnutiu takých úžasných časov prispieva vyladený systém Launch Control s možnosťou dodatočnej optimalizácie vzhľadom na povrch či funkcia Launch Assist, ktorá eliminuje preklz kolies a poskakovanie náprav. Zaujímavosťou je aj systém Power Chiller, ktorý v prípade potreby dokáže presmerovať chladenie klimatizácie na samotný kompresor.

Challenger SRT Demon 170 je vybavený aj špecifickými prednými svetlami Air Catcher – vnútorný pár svetiel je nahradený otvorom na prívod vzduchu na lepšie chladenie pohonného ústrojenstva. Novinka vznikne v limitovanom počte 3 000 kusov, k dispozícii je v 14 špecifických odtieňoch, no a základná cena bola stanovená na sumu 96 666 dolárov.