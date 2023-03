KVÍZ: Aké auto by si ťa vybralo? Odpovedz na otázky a nájdi svoju štvorkolesovú zhodu

Hodí sa k tebe veľký van alebo luxusné auto, za ktorým sa bude každý obzerať?

Ako by to asi vyzeralo, keby si auto vyberalo teba a nie ty auto? Každý jeden z nás má vysnívané auto, dokonca aj tí, čo nemajú vodičák. Niekto vníma luxusné vozidlo ako doplnok imidžu, iní nedbajú na to, ako vyzerá. Potrebujú, aby zvládlo tisícky kilometrov, keď sa vyberú na výlet. Aké auto by si vybralo teba? Odpovedz na kvízové otázky a zisti, či sa to zhoduje s tvojimi predstavami a potrebami.

Možno máš pocit, že auto ani nepotrebuješ, no keď vláčiš ťažké tašky s týždenným nákupom a meškáš, lebo ti nechodí autobus, povieš si, že by sa ti hodilo. Nehovoriac o momente, keď sa sťahuješ a musíš prosíkať kamarátov, nech ti pomôžu a požičajú auto.

To si však môžeš požičať od Avisu a nebudeš sa musieť nikomu prispôsobovať. Vyber si dodávku na sťahovanie či turné s kapelou alebo osobné auto, ktoré ti bude k dispozícii vždy, keď ho budeš potrebovať. Auto si môžeš prenajať na víkend, na celé leto a pokojne aj na niekoľko rokov. Stačí pár kliknutí a do 24 hodín máš auto pripravené na vyzdvihnutie. Môžeš si vyberať z bohatej ponuky modelov, všetko vybavíš online. Na výber máš napríklad nový Volkswagen Golf Variant, Peugeot 208, Renault Captur či zmodernizovanú Kiu Ceed.

Vďaka krátkodobému aj dlhodobému prenájmu nemusíš dlhé roky šetriť a čakať, kým si budeš môcť vlastné auto kúpiť. Navyše nemusíš vybavovať poistku, technické a emisné kontroly či pravidelné návštevy servisu. Prečítaj si, ako ti môže dlhodobý prenájom ušetriť peniaze aj zbytočné nervy.

Odpovedz na otázky v kvíze a zisti, aký prenájom auta by sa ti mohol hodiť.