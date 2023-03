Aj tvrdí chlapi majú srdce na správnom mieste. Nový projekt Oktagon MMA to potvrdzuje

Jedna z najznámejších organizácií MMA tentoraz pomáha ľuďom v núdzi.

Oktagon MMA patrí medzi najúspešnejšie športové organizácie súčasnosti v rámci celej Európy. Okrem práce na mnohých MMA projektoch či turnajoch sa pravidelne venuje aj témam, ktoré majú celospoločenský zásah. Ich cieľom je pomáhať, podporovať a vzdelávať.

Po úspešnom projekte proti šikanovaniu organizácia upriamila svoju pozornosť na charitatívnu pomoc ľuďom v núdzi. Svoje sily sa rozhodla spojiť s Donio.sk. Na tejto platforme sa konajú zbierky, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života zdravotne znevýhodnených ľudí. Do nového projektu sa môžu zapojiť aj Slováci a Česi. U nás je ambasádorom tejto iniciatívy Vlasto Čepo. Úspešný MMA zápasník sa rozhodol podporiť projekt Terapia pre Viktorku, ktorý nájdeš na webe dobročinnej organizácie Donio.sk.

„Viktorka to v živote nemala ľahké. Narodila sa s detským autizmom, ktorý si žiada nemalé finančné prostriedky na to, aby mohla podstúpiť terapie, ktoré jej pomôžu viesť lepší život. Tento príbeh ma oslovil a verím, že osloví aj vás. Spoločne môžeme Viktorke pomôcť príspevkom do zbierky, ktorá ju priblíži k dôležitým a finančne náročným terapiám,“ konštatoval obľúbený zápasník Oktagon MMA na sociálnej sieti.

Verní fanúšikovia Vlasta dobre vedia, že tému pomoci druhým na svojich sociálnych sieťach otvára pravidelne. Bojovník Spartakus Fight Gym prednedávnom pomohol aj malému Marekovi, ktorý trpí hypotóniou a autizmom. Pre Vlasta je podanie pomocnej ruky samozrejmosťou, preto bola jeho reakcia v prípade Viktorky okamžite pozitívna.

Projekt, ktorý vznikol v spolupráci s Doniom, dostal názov V každom z nás je bojovník. K myšlienke a vízii tohto projektu sa vyjadril aj spoluzakladateľ Oktagonu Pavol Neruda: „Oktagon je príbehová organizácia, ktorá sa od začiatku riadi týmto heslom. Nemyslíme tým len boj v klietke, ale zápas každého z nás v každodennom živote, kde na človeka nemieri žiara reflektorov.“

„Rozhodli sme sa spoločne podporiť tých najstatočnejších bojovníkov, ktorí našu a vašu pomoc skutočne potrebujú,“ uzatvára Neruda.