Lacné letenky na Veľkú noc: Odleť počas sviatkov do týchto destinácií za menej ako 50 eur

V Refresheri sme sa opäť pozreli na to, kam sa dostaneš za málo peňazí. Vyhľadali sme pre teba najlepšie ponuky na mesiac apríl, a tak si môžeš vybrať, kde stráviš Veľkú noc a neminieš pritom veľa peňazí.

Veľká noc je už za rohom a mnohí sa na tieto sviatky tešia celý rok. Niektorí kvôli voľnu z práce či školy, iní zase kvôli tradíciám. Nie každý je ich fanúšikom a veľa ľudí, najmä žien sa Veľkej noci desí. Pred oblievačkou a šibačkou teraz môžeš doslova utiecť do zahraničia. Prelustrovali sme za teba lacné letenky práve v termíne okolo Veľkej noci. Nevyjdú ťa viac ako 50 eur, a tak môžeš za lacno stráviť veľkonočné sviatky podľa seba.

Online portály, ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com, ti pomáhajú vo výbere tých najvýhodnejších cestovateľských ponúk. Nájdeš na nich nielen akciové letenky, ale často aj výhodné ponuky pobytov. Nasledujúce destinácie sme našli práve na týchto webových stránkach.

Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto:



Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z medzinárodných letísk vo Viedni, v Košiciach, v Bratislave a v Budapešti. Dôkladne si preto pozri odlety a rozhodni sa, odkiaľ poletíš.



Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety spomenuté v článku sú prevádzkované leteckou spoločnosťou Ryanair, ich podmienky cestovania nájdeš



Uvedené ceny leteniek sú zo dňa 16. marca. Treba rátať s faktom, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule! Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z medzinárodných letísk vo Viedni, v Košiciach, v Bratislave a v Budapešti. Dôkladne si preto pozri odlety a rozhodni sa, odkiaľ poletíš.Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety spomenuté v článku sú prevádzkované leteckou spoločnosťou Ryanair, ich podmienky cestovania nájdeš TU Uvedené ceny leteniek sú zo dňa 16. marca. Treba rátať s faktom, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

V Záhrebe si môžeš pozrieť množstvo múzeí. Zdroj: Unsplash/Maja Vujic

Záhreb

Miesto odletu: Bratislava

Termín: 4. 4. 2023 – 13. 4. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 37,66 €

V Záhrebe na teba čaká mnoho múzeí, ako napríklad múzeum Nikolu Teslu, archeologické či múzeum naivného umenia. A čo takto múzeum neúspešných vzťahov? Prečo nie. Nájdeš v ňom plyšových medvedíkov, niekoľko osobných spomienok či anonymné príspevky. Ak chceš zvoliť niečo menej depresívne, máme pre teba ďalšie dve miesta.

Prvým je botanická záhrada veľká 50-tisíc štvorcových metrov. Jej súčasťou je aj arborétum, dva rybníky a 10-tisíc rôznych druhov rastlín. Za pozretie určite stojí aj Katedrála Nanebovzatia Panny Márie. Pre jej vysoké veže je viditeľná už z diaľky a tak, ako je pekná zvonka, ťa očarí aj zvnútra.

Vo Varšave sa nachádza najvyššia budova v Európe. Zdroj: Unsplash/Iwona Castiello d'Antonio

Varšava

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 8. 4. 2023 – 19. 4. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 33 €

Varšava sa dlhodobo objavuje medzi destináciami, do ktorých je cena leteniek veľmi nízka. Nepremrhaj preto svoju šancu a vydaj sa do tejto poľskej metropoly, v ktorej okrem iného nájdeš aj najvyššiu budovu v Európe. Nazýva sa Varso a je vysoká 310 metrov. Podobne ako tento skvost ťa však očaria aj iné budovy, ako napríklad Palác kultúry, ktorý je obkolesený niekoľkými mrakodrapmi. V centre mesta zase nájdeš farebné domy so špicatými strechami nalepené na sebe.

Ak ťa však viac ako architektúra nadchne príroda, prejdi sa po najväčšom varšavskom parku, ktorý sa nazýva Kráľovské kúpele. Môžeš si tu pozrieť niekoľko zámkov, ako napríklad Kráľovský palác, Palác na ostrove či Biely dom. Okrem toho tu nájdeš aj pamätník poľského skladateľa Frederyka Chopina.

V Štokhome sa môžeš plaviť loďkou medzi ostrovmi. Zdroj: Unsplash/Raphael Andres

Štokholm

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 5. 4. 2023 – 18. 4. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 48,64 €

V centre hlavného mesta Švédska sa nachádza Gamla Stan, čo je jeho najstaršia časť. Prejdi sa po jej úzkych dláždených uličkách, ktoré sú lemované štíhlymi domami. Celé mesto sa rozprestiera na 60 ostrovoch, čo je aj dôvodom, prečo ho nazývajú Benátkami severu. Ľudia sa medzi nimi často prepravujú loďkami aj napriek tomu, že sú ostrovy spojené mostami.

Na prehliadku mesta si vyber niekoho lokálneho. Fungujú tu totiž takzvané prechádzky po štokholmských strechách, kde ti odprezentujú históriu mesta z vtáčej perspektívy a ukážu ti najatraktívnejšie pamiatky. Umeleckým zážitkom je okrem centra s farebnými domami aj metro navrhnuté svetovými umelcami.

Brusel sa nazýva aj hlavné mesto Európy a nájdeš tu množstvo atrakcií, ktoré stoja za pozretie. Zdroj: Unsplash/n. samatar

Brusel

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 5. 4. 2023 – 18. 4. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 38 €

Vedel si o tom, že Brusel je hlavným mestom Európy? Teda nie doslova, ale keďže je sídlom NATO a niektorých inštitúcií Európskej únie, tento prívlastok má opodstatnene. Symbolom mesta a jeho najpopulárnejšou atrakciou je takzvané Atomium, ktoré symbolizuje základnú bunku kryštalickej mriežky železa. Akurát, že niekoľko miliárd ráz väčšiu.

V Bruseli si tiež môžeš prejsť celú Európu za niekoľko hodín. Nie, nemajú tam stroj času, ale zmenšené repliky viac ako 300 európskych pamiatok. Možno trochu otrepaný, ale aj tak videnia hodný je aj známy cikajúci chlapec. Socha dvojročného vojvodu Godfrieda II., ktorá je súčasťou fontány, je azda najznámejšou turistickou atrakciou Bruselu.

Londýn je známy pre rôzne turistické atrakcie a skvelé reštaurácie. Zdroj: Unsplash/Benjamin Davies/volně k užití

Londýn

Miesto odletu: Košice

Termín: 6. 4. 2023 – 19. 4. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 47,31 €

Tower of London, Big Ben, London Eye či Bukinghamský palác. O týchto atrakciách si už určite v spojitosti s Londýnom počul a možno si ich aj videl. Londýn však ponúka toho omnoho viac, nájdeš tam skvelé reštaurácie, parky a príjemná môže byť aj prechádza po brehu rieky Temža, ktorá mestom preteká. Medzi architektonické skvosty patrí napríklad aj umelo vybudované mesto v Londýne, takzvaný Barbican. Nachádza sa v ňom galéria aj divadlo, no najviac ti učaruje brutalistický štýl, v ktorom je mestská časť postavená. O Barbicane sme písali v Refresheri aj článok, ktorý si môžeš prečítať TU.

Za návštevu stojí aj ikonický most Tower Bridge. Pozrieť sa z neho môžeš ponad Temžu na mesto a vo výške 43 metrov sa prejsť po sklenom chodníku. Ak miluješ históriu, tak ťa určite poteší fakt, že si tam môžeš pozrieť aj staré viktoriánske a parné motory.