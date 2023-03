Kto vyhrá Oscara za najlepší film a uvidíme nejaké prekvapenie? Zahraniční kritici predpovedajú výsledky

Pozreli sme sa, koho tipujú na víťaza najviac prestížnej filmovej sošky zahraniční kritici.

Už v nedeľu 12. marca bude Americká akadémia filmového umenia a vedy rozdávať Oscary. Pre tvorcov a hercov ide o vôbec najcennejšiu filmovú sošku. Aj tento rok je viacero nominantov, ktorí môžu cenu získať po prvýkrát. Konkurencia je však obrovská.



V hlavnej kategórii najlepší film roka 2022 medzi sebou bojuje až desať snímok. Najväčší počet nominácií (dokopy 11) za rok 2023 získala akčná sci-fi dráma s prvkami komédie Everything Everywhere All At Once.

Oscara však môžu získať aj drámy All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin (obe majú 9 nominácií), Elvis (8), The Fabelmans (7), Top Gun: Maverick (6), Tár (6), Black Panther: Wakanda Forever (5) a Avatar: The Way of Water (4).





Aj tento rok sa zahraniční kritici hlbšie pozreli na to, kto má aké šance, a ponúkli svoj názor na to, ako sa skončí 95. ročník Oscarov. Poďme sa preto pozrieť na ich predikcie víťazov v tých najočakávanejších kategóriách. Na to, že v ich zozname uvidíš filmy ako Babylon, Fabelmans či Top Gun: Maverick, vopred zabudni.





Zdroj: Paramount Pictures

Krištáľovo jasná výhra a najľahšia predpoveď

Rebecca Fordová z Vanity Fair si myslí, že síce snímka Everything Everywhere All at Once s takmer celoázijským obsadením na prvý pohľad nepredstavuje úplne to, čo Akadémia bežne oceňuje, no podľa nej je dokonca krištáľovo jasné, že ide o film, ktorý Hollywood prijal a v nedeľu si odnesie hlavnú cenu pre najlepší film spolu s cenami pre najlepšiu herečku (Michelle Yeoh) a najlepšiu herečku vo vedľajšej role (Jamie Lee Curtis).



Pre jej kolegyňu Katey Rich je vraj najľahšie predvídateľné ocenenie večera v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe. „Emocionálne a energické prejavy Ke Huy Quana boli konzistentným vrcholom sezóny a všetci sa môžeme tešiť na to, ako ho uvidíme držať svojho Oscara a rozprávať nepravdepodobný príbeh o jeho veľkom návrate k filmu,“ píše kritička o hercovi z filmu Everything Everywhere All at Once.



David Canfield, takisto z Vanity Fair, predpovedá, že táto pozoruhodná filmová žánrová zmes bude bodovať aj v kategórii najlepší režisér. Dan Kwan spolu s Danielom Scheinertom podľa neho majú najväčšiu šancu poraziť velikána Stevena Spielberga aj napriek jeho úprimnej autobiografickej spovedi The Fabelmans, v ktorej sa vrátil do minulosti a odhalil sa až na kosť.



Canfield pripomína, že režijné duo slávneho režiséra Čeľustí či Schindlerovho zoznamu porazila už na udeľovaní cien Directors Guild alebo Critics Choice Awards. Kwanovi a Scheinertovi zároveň predikuje výhru v kategórii najlepší originálny scenár.



Kritici z Vanity Fair ďalej predpovedajú Oscarov pre Brendana Frasera za film The Whale, cena pre najlepší cudzojazyčný film podľa nich pôjde nemeckej vojnovej dráme All Quiet on the Western Front a najlepším dokumentom bude Navalny.





Everything Everywhere All At Once (2022). Zdroj: A24

Bude sa opäť prepisovať história?

Kritici z Variety sa v spomínaných kategóriách takmer do bodky zhodujú s tými z Vanity Fair. Rozdielneho víťaza tipujú len v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe (Frasera vraj porazí Austin Butler za autentický výkon v role legendárneho Elvisa Presleyho) a najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe (tu tipujú na výhru Kerry Condon za drámu The Banshees of Inisherin).



Ďalej pripomínajú, že ak by Michelle Yeoh skutočne premenila nomináciu na výhru, bola by vôbec prvou Ázijčankou a len druhou ženou inej farby pleti, ktorá by vyhrala v tejto kategórii. O výhre herečky z Malajzie je presvedčená aj Anne Thompson z portálu IndieWire. Pripája sa aj k predikciám výhry Ke Huy Quana a Kwana so Scheinertom.



Podľa nej Everything Everywhere All at Once získa navyše aj cenu za najlepší strih a najlepší film. V hlavnej kategórii by však vraj mohla zamiešať karty dráma All Quiet on the Western Front. Ďalej predpovedá výhru Austina Butlera a prekvapivo Angely Bassett za film Black Panther: Wakanda Forever v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe.





Šaty Michelle Yeoh od Armani Privée vyzerali ako hviezdna obloha. Zdroj: Getty Image/Jon Kopaloff/Stringer

Kto by mal a kto by nemal?

So zaujímavým konceptom prišli Scott Feinberg a David Rooney z časopisu The Hollywood Reporter. Dovolili si totiž napísať nielen to, kto vyhrá (túto časť písal Feinberg), ale aj kto by mal vyhrať (túto časť písal Rooney) pozlátenú sošku Oscara. Feinberg sa pridáva k predikciám výhry Everything Everywhere All at Once v kategórii najlepší film, avšak Rooney si myslí, že zvíťaziť by mala dráma The Banshees of Inisherin.



Podľa Rooneyho by mal za rovnakú snímku vyhrať Oscara aj Colin Farrell v kategórii najlepší herec v hlavnej role a režisér Martin McDonagh za scenár. Feinberg však predpovedá, že aj v tejto kategórii bude nakoniec bodovať Everything Everywhere All at Once.



Feinberg ďalej predpovedá výhru pre najlepšieho režiséra Kwanovi so Scheinertom, no podľa Rooneyho by si cenu viac zaslúžil za majstrovskú prácu v dráme Tár režisér Todd Field. Obaja sa však zhodujú, že s Oscarom pôjde v nedeľu domov 53-ročná austrálska herečka Cate Blanchett práve za výkon dirigentky Lydie Tár.