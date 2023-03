Ako na perfektné plážové vlny? S týmito tipmi to zvládneš úplne jednoducho aj doma

Známy kaderník radí, ako na nedbalé plážové vlny alebo upravené kučery.

Nedbalé vlny sú stylingom, ktorý nikdy nevyjde z módy. Ako na ne? Začať treba už pri umývaní vlasov a ukončiť to správnymi výrobkami, ktoré sa postarajú o to, aby ti účes vydržal aj niekoľko dní. Nechaj sa viesť radami talentovaného stylistu Syda Hayesa, ktorý momentálne patrí medzi najžiarivejšie mladé talenty v priemysle. Pravidelne spolupracuje so známymi menami, do tohto zoznamu patria aj hviezdy ako Pat McGrath, Kate Moss a Bella Hadid.

V spolupráci s kulmou Wave Secret Air od značky BaByliss ti poradíme, ako na to. Wave Secret Air ti veľmi ľahko vytvorí kučery, ale aj nedbalé plážové vlny. Vďaka trom možnostiam nastavenia teploty – 180 °C, 200 °C a 230 °C si poradí s akýmkoľvek typom vlasu. Rovné, kučeravé, husté, krátke aj dlhé, stačí pár minút a budú vlnité. Bez zamotaných vlasov či popálených rúk. Kulma sa postará o vlny či kučery. Všetko ostatné, čo urobíš predtým a potom, ti zabezpečí zdravé vlasy a účes, ktorý vydrží. Tejto kulme dôverujú aj profesionáli ako Syd Hayes.

Daj si pozor, možno si vlasy umývaš nesprávne

Správnym umývaním vlasy šetríš a dopomôžeš si k tomu, aby ti účes vydržal čo najdlhšie. Je niekoľko pravidiel, na ktoré treba dbať pri umývaní, a to:

Používaj šampón, ktorý je určený na tvoj typ vlasov – na jemné, suché, so sklonom k masteniu či farbené. Šampón aplikuj až ku korienkom, kondicionér zas od stredu dĺžky vlasov.

Na teplote vody záleží. Odporúča sa umývať si vlasy vodou, ktorá má približne teplotu tela, teda nie horúca ani studená.

Všetky prípravky treba z vlasov poriadne vymyť, ak to neurobíš, môže ti to spôsobovať mastenie pokožky hlavy, lupiny alebo iné problémy.

Zdroj: Pexels.com

Neznič si vlasy pri sušení

Sušíš si vlasy tak, že ich trieš uterákom? Oddnes to budeš robiť inak, vlasy si tým zbytočne ničíš. Vlasy ideálne iba jemne v uteráku stláčaj a tak z nich vysaješ vodu. Len čo sú vlasy mokré, sú oveľa krehkejšie a náchylné na lámanie. Ak ich fénuješ, počkaj aspoň 15 minút, nech sa vlasy mierne vysušia na vzduchu. Pred použitím fénu alebo iných tepelných vlasových spotrebičov použi ochranný prostriedok pred teplom. Na dodanie objemu môžeš použiť aj tužidlo či sprej.

TIP: Na sušenie vlasov je najlepší uterák z mikrovlákna alebo bavlnené tričko.

Správne prípravky, ktoré ti pomôžu so stylingom

Okrem ochrany pred teplom či tužidla môžeš použiť aj iné prípravky, ktoré ti pomôžu s úpravou účesu. Ak chceš podporiť účes v štýle „beach waves“, môžeš použiť produkt na vlny, väčšinou je dostupný vo forme spreja a niektoré majú aj prídavok morskej soli. Odborníci odporúčajú vyberať stylingové prípravky podľa typu svojho vlasu – ak máš jemné a rovné vlasy, sú pre teba vhodnejšie hmly a spreje, pretože vlasy nezaťažia. Pri hustých, vlnitých vlasoch sa netreba báť používať oleje a produkty s krémovou konzistenciou.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/ Element5 Digital

Ako na dokonalé vlny pre krátke aj dlhé vlasy?

Nedbalé vlny si môžeš urobiť jednoduchým zapletením vlhkých vlasov do vrkočov, pomocou ponožky alebo iných Tiktok trikov. Nemusí to však vždy vyjsť presne podľa tvojich predstáv. Ide to aj so žehličkou, no nech dvihne ruku, kto sa pri tom ani raz nepopálil. Hlavne, ak máš kratšie vlasy, je to výzva.

Úprava vlasov s Wave Secret Air od BaBylissu je veľmi jednoduchá a rýchla. Zdroj: BaByliss

S kulmou Wave Secret Air od BaBylissu to zvládne každý, bez ohľadu na typ či dĺžku vlasov. Kulma sa ľahko ovláda, nestane sa ti, že si s ňou zamotáš vlasy. Vytvorí ti tri rôzne typy účesov – romantické kučery aj takzvané plážové vlny. Vlasy stačí do prístroja iba vložiť a kulma spraví mágiu za teba. Vďaka inteligentnej funkcii Anti-Tangle rozpozná zamotané vlasy a ihneď ich z komory uvoľní. Účes vytvorený s Wave Secret Air ti vydrží dlhšie aj vďaka funkcii Cool Air, len čo sa vlasy uvoľnia z kulmy, smart systém ich začne ochladzovať a vlny zafixuje bez porušenia.

TIPY odborníka Syda Hayesa

Pred stylingom si vlasy rozčeš a rozdeľ na niekoľko sekcií. Pri vytváraní vĺn postupuj prameň po prameni. Začni pri spodných prameňoch a postupuj na vrchnú časť hlavy.

Kľúčom na dosiahnutie tohto looku je striedanie smeru vlnenia. Vlasy tak budú splývavé, jemné a prirodzené.

Neboj sa, že tvoj účes bude vyzerať uľahnuto, kulma sa umiestňuje ku korienkom, aby tvoje kučery získali nadýchaný efekt.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov najprv vlasy prestriekaj sprejom na objem, vlny tak vydržia dlhšie.

Po kulmovaní vlasy jemne prečeš.

Svetoznámy kaderník Syd Hayes. Zdroj: BabyBliss

Aby ti vlny vydržali čo najdlhšie

Stráviš dlhé minúty stylingom, vyjdeš von a o pár minút je po vlnách. Vlny s kulmou od BaBylissu ti vydržia aj vďaka rovnomernému rozloženiu tepla, ktoré využíva. Môžeš však urobiť ešte pár krokov, ktoré zabezpečia najlepšiu fixáciu účesu.

Pre lesklé vlasy použi trochu oleja, ktorý aplikuješ do dĺžky vlasov alebo na končeky. Olej si najskôr rozotri v dlaniach.

Vyskúšaj jemne nalakovať vlasy pred kulmovaním a nie po ňom. Vlasy následne jemne prečeš a až potom tepelne upravuj.

Ak chceš mať zvýraznené oddelené pramene, môžeš na ne naniesť modelovaciu pastu alebo krém. Pred nanesením na vlasy si malé množstvo rozotri medzi prstami a až potom aplikuj.