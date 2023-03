V pondelok uvidíme poslednú časť The Last of Us. Je teda vhodný čas zistiť, či si posledné 2 mesiace dával počas sledovania seriálu poriadny pozor. Nasledujúcich 10 otázok v našom kvíze preverí ako tvoju pamäť, tak pozornosť. Nemusíš sa báť, nenájdeš tu žiadne otázky z hier, ale iba zo seriálu.

Kvíz KVÍZ: Ako pozorne sleduješ seriál The Last of Us a ako dobre poznáš jeho postavy? 1/10 Zdroj: PlayStation/HBO Prečo Marlene neodovzdala Ellie do rúk svojej pravej ruky a podriadenej a dala ju na starosť Joelovi a Ellie? Neverila jej, že to zvládne. Bola na ňu nahnevaná a nazvala ju nekompetentnou. Postrelili ju na hlave, chýbalo jej ucho a bola by nápadná. Dlžila to Joelovi a chcela, aby si s ním Ellie vytvorila lepší vzťah. 2/10 Zdroj: HBO Čo zháňali Tess a Joel, ale Robert im to ukradol? Zbrane Autobatériu Auto Stravné lístky 3/10 Zdroj: HBO Max Ako sa volala Joelova dcéra? Miriam Tess Julia Sarah 4/10 Zdroj: HBO Max Kedy v seriáli prepukla celosvetovo nákaza? (The Outbreak Day) 26. september 2003 27. október 2003 26. september 2013 27. október 2023 5/10 Zdroj: HBO Aký spolu mali vzťah Joel a Bill? Bill ho znenávidel, lebo mu Joel neopätoval city. Bill ho veľmi nemusel, ale rešpektoval ho ako preživšieho. Bill ho nenávidel a udržiaval s ním kontakt len kvôli spokojnosti Franka. Bill a Joel boli dobrí kamaráti, ktorí sa akurát často doberali. 6/10 Zdroj: PlayStation/HBO Ako sa Tommy naučil narábať so zbraňami? Bol v armáde. Naučil sa to pri Fireflies. Naučil ho Joel. Tommyho sme strieľať ešte ani nevideli. V skutočnosti dobre nestrieľa a len sa chváli. 7/10 Zdroj: HBO Zabíjal Joel nevinných ľudí? Joel zabíjal veľa nevinných ľudí a v očiach mnohých je zlý človek. Seriál to nikdy nepotvrdil. Joel len robil to, čo mu prikázali nariadení. Joel zabíjal lovcov a agresívnych ľudí mimo karanténnej zóny, nikdy nie nevinných. 8/10 Zdroj: HBO Max Koľko rokov má Joel v seriáli? 49 53 56 58 9/10 Zdroj: HBO Max Ako sa volalo mesto/štát, kde žije Tommy? Boston Kansas City Pittsburgh Jackson 10/10 Zdroj: HBO Max Kto bol prvý človek, ktorého Ellie zabila? Brian, chlap, ktorý prepadol Joela v Kansas City a skoro ho zabil. Nemenovaný chlap z Kansas City, ktorého zastrelila. Riley. James, ktorému vrazila mačetu do krku v ôsmej epizóde (hrá ho Troy Baker). Vysvetlenie Briana poranila, ale nezabila. V seriáli zabila množstvo infikovaných, ale prvýkrát by to mal byť James v ôsmej epizóde. O tom, čo presne sa stalo s Riley a či ju zabila Ellie alebo niekto iný (respektíve, či ju vôbec niekto zabil), doteraz nevieme. Vyhodnotiť kvíz

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.