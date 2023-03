Liam Hemsworth žaluje Miley Cyrus za pieseň Flowers. Môže vraj ohroziť jeho zmluvu so seriálom The Witcher

Miley Cyrus na začiatku januára vydala úspešnú hymnu „sebalásky“ Flowers. Načasovanie bolo zaujímavé, keďže to urobila práve v deň 33. narodenín svojho ex Liama Hemswortha. Aj keď to Cyrus nikdy nepotvrdila, fanúšikovia si myslia, že text piesne Flowers je venovaný priamo jemu. Herec sa dlho nevyjadroval, no nakoniec sa rozhodol reagovať veľmi ostro. Podľa najnovších informácií Liam Hemsworth údajne žaluje speváčku za poškodenie mena, informuje Aceshowbiz.

Na Twitter údajne unikli dokumenty, ktoré svedčia o tom, že 33-ročný herec potvrdzuje podanie žaloby na svoju bývalú manželku Miley Cyrus za hanobenie jeho osoby. K rozhodnutiu mala dopomôcť jeho najnovšia rola v seriáli The Witcher. Negatívne reakcie a komentáre na herca by podľa Hemswortha mohol zvážiť Netflix a ukončiť s ním spoluprácu.

Miley Cyrus. Zdroj: Youtube/@Miley Cyrus

Špekulácie o žalobe sa objavili na fanúšikovskej stránke venovanej Miley Cyrus. Liama niektorí podporili, no ušlo sa mu aj pár uštipačných komentárov. „Miley ho v piesni nikdy neobvinila z toho, že by niečo urobil. Bola to len pieseň o rozchode a milovaní samej seba,“ vyjadruje sa fanúšik pod príspevkom. „Ach, bože, aj tak ho nikto nechce vidieť v seriáli The Witcher. On sa s tým len nedokáže zmieriť,“ píše lalenoraaa.

Speváčka v texte opísala svoje pocity z rozchodu a ukončila nešťastnú etapu, s ktorou je už údajne vyrovnaná. Pieseň dnes predstavuje inšpiráciu pre všetkých, ktorí sa spamätávajú zo zlomeného srdca. O tom, že z Flowers sa stal hitom roka 2023, svedčí aj to, že za dva týždne po vydaní získal viac ako 105 miliónov videní.

„Miley nám ukázala, že k tomu, aby sme boli šťastní, nikoho nepotrebujeme, ďakujeme ti,“ píše komentár fanúšička. „Toto je pre každú ženu, ktorá mala tendenciu znížiť svoje nároky, aj keď mal niekto chuť ju podvádzať a dávať jej tvrdé rany,“ vyjadruje podporu na Instagrame lizzies_lovelylife.

