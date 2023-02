Vytvorte si vlastné záhradné fitnes centrum

Snívate o vlastnom záhradnom fitnes centre? Len si na chvíľu predstavte, aké výhody ponúka. Nemusíte platiť členské poplatky, strácať čas cestovaním tam a späť či čakať na vybavenie. Jednoducho len vyjdete von a môžete cvičiť. Mať vlastné fitnes centrum doma priamo na záhrade nebolo nikdy jednoduchšie!

Aj keď vo všeobecnosti uprednostňujeme, aby boli naše záhrady romantickým miestom na oddych, mať v nej svoje vlastné fitnes centrum nie je vôbec zlý nápad. Myšlienka mať domácu posilňovňu, ktorá je bez členstva, neobmedzená a len pre vás, je naozaj príťažlivá. Mať vlastné fitnes centrum je tiež skvelým spôsobom, ako sa motivovať a ostať fit, pretože vás už nebude odrádzať ani predstava cestovania či hanblivosť pred ostatnými. A hoci počiatočná investícia môže stáť viac ako mesačné členstvo vo fitnes centre, z dlhodobého hľadiska ušetríte. Nebudete musieť platiť členské poplatky a ušetríte tiež na dochádzaní.

Ako si vytvoriť vlastné záhradné fitnes centrum?

Skvelým riešením sú záhradné stavby, ako napríklad záhradný altánok, záhradný domček či záhradný altánok vhodnou voľbou, ako si vytvoriť priestor určený na cvičenie. A ak sa po čase rozhodnete, že vaše fitnes centrum už nechcete používať, stále máte priestor na to, aby ste ho premenili na niečo iné.

Ako si zariadiť záhradné fitnes centrum?

Vyberte si vhodnú záhradnú stavbu

Záhradný domček, chatka či altánok, na to, aby poskytli vhodné miesto na cvičenie, by mali byť pevné, stabilné a robustnejšie, aby uniesli váhu prípadného ťažšieho vybavenia. Ak plánujete do vášho fitnes centra inštalovať ťažké nástroje, bude vhodný betónový základ alebo podkladová plocha z dlažobných kociek. Pre menšie domáce fitnes centrum budú postačovať rozmery klasických záhradných domčekov. Ak však chcete mať kompletnejšie záhradné fitnes centrum, ktoré obsahuje bežecký pás, stojany na cvičenie či iné priestorovo náročnejšie vybavenie, bude vhodné zvoliť záhradnú stavbu s väčšími rozmermi.

Základné výbava záhradného fitnes centra väčšinou obsahuje:

Lavička

Činky a závažia

Kettlebelly

Stojan na drepy

Bežecký pás alebo stacionárny bicykel

Hrazda

Podložky

Fitnes pomôcky, fitlopty

Bežecké pásy sú dosť veľké, a preto navodzujú dojem, že budú vyžadovať veľa priestoru. Našťastie mnohé bežecké pásy na domáce použitie majú sklopnú plošinu.

Ochráňte podlahu

Ak plánujete pri cvičení využívať ťažšie náradie, ako sú činky či kettlebelly, rozhodne by ste mali zabezpečiť ochranu podlahy. Ťažké závažie by po páde na drevenú podlahu mohlo spôsobiť poškodenia. Môžete zvážiť využitie gumených dlaždíc, ktoré budú tlmiť nárazy a pôsobiť tiež aj ako izolácia. Navyše sa ľahko čistia a dodajú vášmu domácemu fitnes centru profesionálny nádych. Najideálnejšia podlaha pre domáce fitnes centrum by bola betónová, pretože je stabilná a zvládne vysokú záťaž.

Zdroj: Weblauncher

Izolácia a vetranie

Ak chcete využívať vaše fitnes centrum počas celého roka, budete potrebovať izoláciu. Môžete buď investovať do už zateplenej záhradnej stavby, alebo si ju dodatočne zatepliť. Okná by mali mať dvojité zasklenie, čím si zabezpečíte vhodnú klímu ale aj zvukovú izoláciu (najmä vtedy, ak si pri cvičení radi púšťate hlasnú hudbu). Dôležité bude tiež vetranie, aby ste zabránili kumulácii vlhkosti. Pravidelné otváranie okien je samozrejmosťou a pomôžu tiež vetracie otvory, ktoré budú odvádzať teplý a vlhký vzduch a nasávať chladnejší a osviežujúci.

Pripojenie elektriny

Ak do svojho fitnes centra chcete pridať vybavenie, ktoré vyžaduje napájanie, bude nevyhnutné zabezpečiť napájací zdroj. Môžete napájať svoju záhradnú posilňovňu pripojením napájacieho kábla z domu, alebo plne elektrifikovať záhradný domček. V tomto prípade si však na pomoc určite zavolajte profesionálnych elektrikárov.

Úložné riešenia

Limitovaný priestor záhradnej stavby si bude vyžadovať efektívne riešenia uskladňovania. Využite háčiky, stojany a police na uloženie ľahších závaží, fitnes pomôcok, uterákov športového oblečenia či fliaš. To vám pomôže udržať priestor organizovaný. Využiť môžete nepotrebný nábytok z domácnosti alebo sa poobzerať po nábytku z druhej ruky.

Plánovanie a výber zariadenia

Premyslite si, aké vybavenie a pomôcky budete do vášho fitnes centra chcieť. To vám pomôže naplánovať, ako ho rozmiestniť a čo všetko budete potrebovať zariadiť. Začnite výberom obľúbených strojov, vyberte si voľné závažia, nezabudnite ani na podložku na cvičenie na podlahe a strečing. Dôležitým prvkom sú tiež zrkadlá, aby ste sa pri cvičení mohli odkontrolovať a hodiť sa budú aj nástenné hodiny so sekundovou ručičkou či digitálne hodiny. Zvážiť môžete aj hudobný prehrávač či reproduktory.

Zabezpečenie

Vybavenie do záhradnej posilňovanie nie je lacnou záležitosťou. Preto je vhodné, aby bolo v bezpečí. Zabezpečte záhradný domček, altánok či chatku pred krádežou, aby ste ochránili svoje fitnes vybavenie. Môžete zvoliť dvere s bezpečnostným kľúčom či visiaci zámok. Dobrou voľbou je aj možnosť zastretia okien pomocou žalúzií alebo závesov, keď priestor nepoužívate. A možno by ste mohli zvážiť aj inštaláciu bezpečnostného monitorovacieho systému.

Mať vlastné záhradné fitnes centrum prináša niekoľko výhod. Nemusíte nikam cestovať, cvičiť môžete kedykoľvek a nik vás pritom nebude rušiť. Nemusíte ani platiť členské poplatky či čakať, kým sa uvoľnenia vaše obľúbené stroje. Aj keď sa investícia do domácej posilňovne môže zdať na začiatok vysoká, vráti sa vám v podobe ušetrených nákladov na členské poplatky a cestovanie. Navyše, v domácom fitnes centre si užijete cvičenie v priestore prispôsobenom presne pre vás a vaše fitnes potreby.

