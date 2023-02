Lidl pomohol detským onkologickým pacientom. Venoval 300-tisíc eur na modernizáciu prípravovne chemoterapie

Každoročne pribudne na svete viac ako 400-tisíc nových prípadov rakoviny u detí a mládeže do 20 rokov. Ak si to prepočítaš, diagnostikujú ju takmer 1100 deťom každý deň. Sú to však iba odhady na základe existujúcich záznamov. Tieto čísla sú pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohé prípady totiž nie sú zaznamenané a niektoré žiaľ ani diagnostikované.

Samozrejme, čím modernejšia liečba, tým vyššie šance na uzdravenie. Medikácia detských onkologických pacientov je u nás našťastie na svetovej úrovni. „Asi najväčším mýtom je, že rakovina u dieťaťa znamená smrť. Nie je to tak až v osemdesiatich percentách prípadov,“ potvrdzuje Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady združenia Deťom s rakovinou.

Pripol si si už zlatú stužku?

Medzinárodný deň detskej rakoviny si pripomíname 15. februára. Tí, ktorí si zlatú stužku pripínajú pravidelne, chápu dôležitosť podpory povedomia o detskej rakovine a jej liečbe. Tento rok si Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) a Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave pripomenuli Deň detskej rakoviny dokončením krásneho projektu.

Podarilo sa im slávnostne otvoriť modernú prípravovňu liečby pre detských onkologických pacientov. Pomohla im v tom nezisková organizácia Deťom s rakovinou, Nadácia Lidl i ďalší darcovia. Vďaka finančnej podpore zvládli zmodernizovať priestory kliniky a priblížiť sa tak svetovým štandardom pre bezpečnú prípravu a podávanie liekov. Rekonštrukcia priestorov bola hradená z Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis.

„Každoročne vo februári, keď si celý svet pripomína deti liečiace sa z rakoviny, predstavujeme na našej klinike nový zrealizovaný projekt. Je to úžasné, ako rok po roku dokážeme vďaka skvelým ľuďom – darcom a sponzorom – plniť náš záväzok, ktorý sme si dali aj s neziskovou organizáciou pred ôsmimi rokmi. Tým záväzkom a snom zároveň je vybudovať špičkovú kliniku pre deti s rakovinou, ktoré tu trávia veľmi dlhé obdobie,“ vysvetľuje Alexandra Kolenová.

Uvedomuje si, že bez vzájomnej spolupráce by sa ich plány nedali takto úspešne realizovať. „Špeciálne poďakovanie tento rok patrí Nadačnému fondu Lidl v Nadácii Pontis, ktorého štedrý príspevok nám pomohol zmodernizovať prípravovňu chemoterapie,“ dodáva.

Bezpečnejšia príprava liekov

Medicínske postupy sa neustále posúvajú vpred. Zlepšuje sa diagnostika, ale aj samotná liečba. Predpísané lieky sa pacientom podávajú podľa štandardných protokolov. Doteraz ich pripravovali farmaceuti priamo na klinike detskej onkológie. Vďaka modernizácii pracoviska a rozšíreniu priestorov sa zvýšila bezpečnosť celého procesu prípravy liekov. „Teraz sú naši farmaceuti v moderne vybavenom priestore, navyše s nimi budeme mať digitálne prepojenie,“ hovorí prednostka KDHaO.

Lidl opäť pomohol

Spoločnosť Lidl je známa svojím spoločensky zodpovedným podnikaním. Myslí na životné prostredie, skrášľovanie verejných priestorov a, samozrejme, aj na tých najslabších. V minulosti prispel na prvotriedne inkubátory do slovenských nemocníc, spustil projekt Od začiatku v dobrých rukách na pomoc deťom v núdzi a teraz pri modernizácii priestorov na prípravu chemoterapie pre detských onkologických pacientov pomáhal opäť.

„Sme hrdí, že sme mohli prostredníctvom Nadačného fondu Lidl v nadácii Pontis prispieť sumou 300 000 eur k vzniku modernej prípravovne liekov, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinike a ktorá je vo svete zlatým štandardom v liečbe rakoviny,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti LIDL Slovenská republika Adam Miszczyszyn.

Medzinárodný deň detskej rakoviny



Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o detských onkologických ochoreniach. Medzinárodná organizácia Childhood Cancer International (CCI), ktorá je iniciátorom kampane, poukazuje na to, že každé dieťa bez rozdielu rasy, náboženstva, krajiny, pôvodu, sociálneho statusu či finančnej situácie má právo na tú najlepšiu starostlivosť a liečbu. Na Slovensku sa do kampane zapájame prostredníctvom organizácie Deťom s rakovinou, ktorá je právoplatným členom CCI.

