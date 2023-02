Avatar 2 je historicky tretí najzárobkovejší film. Z bronzovej priečky zosadil Titanic.

OK

Druhá časť Avatara s podnázvom The Way of Water v zárobkoch oficiálne prekonala Titanic. Stala sa tak tretím najzárobkovejším filmom všetkých čias, píše Variety. Titanic zarobil 2,2428 miliardy dolárov a Avatar 2 2,2433 miliardy.

Druhé miesto si stále drží Avengers: Endgame a prvé Avatar z roku 2009. Prvá, tretia aj štvrtá priečka teda patrí filmom, ktoré natočil režisér James Cameron. Prvú miliardu na seba Avatar 2 zarobil už 2 týždne po celosvetovej premiére, čo sa v roku 2022 nepodarilo žiadnemu inému filmu.

James Cameron v minulosti vysvetlil, že druhý Avatar vzhľadom na jeho obrovský rozpočet musí zarobiť aspoň 2 miliardy, aby sa stal ziskovým už z kinotržieb. Variety s odkazom na predpoklad analytikov však uvádza, že na ziskovosť filmu stačilo prekonať „iba“ hranicu 1,5 miliardy.

Zdroj: 20th Century Studios

