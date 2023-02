Slovákov baví vulgárny dabing The Last of Us. „Len si z teba robím p**u,“ hovorí Ellie Joelovi

Diváci The Last of Us zdieľajú na sociálnych sieťach slovenský dabing známeho seriálu. Na Instagrame sa mnohí z nich bavia na predabovanej autovej scéne zo 4. epizódy, keď si Ellie strieľa z Joela. „Prečo sú tie strany zlepené?“ pýta sa pri listovaní časopisu s erotickým obsahom a následne so smiechom dodáva: „Len si z teba robím p**u.“

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Páči sa ti slovenský dabing The Last of Us? Áno, preferujem ho pred originálom. Áno, ale uprednostňujem originál. Nie. Hlasovať Áno, preferujem ho pred originálom. 31% Áno, ale uprednostňujem originál. 33% Nie. 36%

The Last of Us v slovenskom znení môžeš pozerať na HBO Max. O dabing Joela (Pedra Pascal) sa postaral Marek Majerský a hlas Ellie (Bella Ramsey) prepožičala Bianka Bucková. Šiesta časť The Last of Us bude na HBO Max dostupná 19. februára. Seriál bude mať celkovo 9 epizód.

